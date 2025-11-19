Strah od pucanja AI mehura

Da li su u strahu velike oči otkriće vam "Biznis sredom"

Dok vrednost AI kompanija dostiže bilione, a narudžbine vrede kao budžeti imućnijih država, ključni igrači upozoravaju na “iracionalnost”, a investitori tiho prodaju pozicije. “Biznis sredom” proverava da li su u strahu velike oči. Bila je ovo nedelja u kojoj su se bilionske vrednosti branile opreznim izjavama a “pametan novac” povlačio bez pompe. Sundar Pichai, prvi čovek Alphabeta, matične kompanije Google-a, upozorio je na “elemente iracionalnosti” u trenutnom