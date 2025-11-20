Postoji li novi američko-ruski plan za kraj rata u Ukrajini

BBC News pre 28 minuta

REUTERS/Thomas Peter Rat u Ukrajini, koji je počeo februara 2022, doneo je velike patnje

Amerikanci i Rusiji navodno su tajno skovali plan od 28 tačaka za okončanje rata u Ukrajini, prema kojem bi se Kijev odrekao značajnog dela teritorije, objavilo je više svetskih medija.

Ni Vašington ni Moskva nisu potvrdili postojanje takvog plana.

Ukrajina je više puta do sada odbacivala predloge o predaji bilo kog dela teritorije.

Plan su navodno sastavili Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, kojik je više puta od januara boravio u Moskvi, i ruski specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev.

„Možete li da potvrdite postojanje ovog plana?", upitao je portparola Kremlja Dmitrija Peskova BBC-jev dopisnik iz Rusije Stiv Rozenberg.

„Ne. Mogu samo da ponovim ono što smo već rekli više puta.

„Nemamo ništa novo da dodamo onome što je rečeno na Aljasci (kada su se u avgustu sastali Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin)", odgovorio je Peskov.

Aksios, Fajnenšel tajms i agencija Rojters 19. novembra objavili su da su Sjedinjene Države i Rusija tajno razvile plan koji predviđa predaju celog Donbasa Rusiji, zamrzavanje linije fronta u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti i značajno smanjenje ljudstva i opreme ukrajinskih oružanih snaga.

Prema NBC njuzu, Tramp je ove nedelje odobrio plan od 28 tačaka za mir Rusije i Ukrajine koji je tajno sklopljen u Beloj kući u konsultaciji sa ruskim izaslanikom Dmitrijevim.

Navodno su u izradi plana učestvovali Vitkof, američki potpredsednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rio i Džared Kušner, Trampov zet, prema NBC-ju.

Tim Kirila Dmitrijeva odbio je da komentariše novinske izveštaje.

BBC je zatražio komentar od Bele kuće i saradnika Vitkofa.

Veruje se da ni evropski ni ukrajinski zvaničnici nisu bili uključeni u izradu novog predloga, što je izazvalo strahove da bi on, u ogromnoj meri, mogao da bude povoljan za Rusiju.

Kaja Kalas, šefica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost, upozorila je da je za uspeh bilo kakvog plana potrebno da se u njega uključe Ukrajinci i Evropljani.

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro nadovezao se rečima da „Ukrajinci ne žele nikakav oblik kapitulacije“.

Iako nema zvanične potvrde iz Vašingtona ili Moskve, američki državni sekretar Marko Rubio napisao je na mreži Iksu da će postizanje „trajnog mira zahtevati da obe strane pristanu na teške, ali neophodne ustupke“.

SAD se konsultuju sa obe strane uključene u sukob kako bi „razvile listu potencijalnih ideja za okončanje ovog rata“, dodao je.

Dan posle objave informacije o navodnom tajnom američko-ruskom planu, u KIjev su došli visoki zvaničnici Pentagona da „razgovaraju o naporima za okončanje rata“ sa Rusijom, saopštila je američka vojska.

Tim, koji predvodi sekretar američke vojske Den Driskol, razgovarao je 20. novembra sa ukrajinskom premijerkom Julijom Sviridenko.

Otkako je Tramp počeo drugi predsednički mandat u januaru, ovo je najviša vojna delegacija koja je došla u Kijev.

U njoj su i načelnik Generalštaba vojske general Rendi Džordž i vrhovni komandant američke vojske u Evropi.

Rat u Ukrajini se bliži četvrtoj godini.

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. i od tada je zauzela oko 20 odsto celokupne ukrajinske teritorije.

Četiri ukrajinska regiona - Donjeck, Lugansk (zajedno čine veliki region Donbas), Zaporožje i Herson - Rusija je proglasila za njene oblasti, iako ih ne kontroliše sve ili samo delimično.

Još 2014. Rusija je anektirala južno ukrajinsko poluostrvo Krim.

