Mlađa osoba uhapšena zbog požara u Vjesnikovoj poslovnoj zgradi u Zagrebu

Mlađa osoba uhapšena je u sklopu istrage požara u Vjesnikovom poslovnom soliteru u širem centru Zagreba, saopštila je jutros policija.

Dosadašnjim istraživanjem, kako se navodi, bilo je ohuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, od kojih je jedna uhapšena i nad njom se sprovodi kriminalističko istraživanje.

U saopštenju se dodaje da je u početnoj fazi istrage od posebne važnosti hitno i neometano prikupljanje informacija od svih osoba koje policiji mogu dati korisna saznanja, pa je otežavajuća okolnosti kada se informacije i saznanja javno objave.

Navedeno može otežati policijski posao, navodi se u saopštenju, jer "dovodi u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se doznalo upravo u toj početnoj fazi istrage".

"Budući da nam je važno pravovremeno informisanje, vođeni primarno interesom učinkovitog kriminalističkog istraživanja, čim okolnosti to dozvole, dodatno ćemo informisati javnost", saopštila je zagrebačka policija.

Zagrebački Jutarnji list objavio je jutros da se jedna maloletna osoba javila policiji i ispričala da je s grupom mlađih osoba u noći požara bila u zgradi Vjesnika.

Navodno su hteli da se popnu na vrh zgrade, ali su na najvišim spratovima naišli na zaključana vrata.

Jedan mladić iz grupe je u nekom trenutku počeo da pali kartone, vatra se proširila, pa su pobegli iz zgrade i razbežali se. Prema pisanju lista, reč je o mlađim osobama od 16 i 17 godina koje žive u blizini Vjesnika.

Požar u jednoj od najvećih i najpoznatijih poslovnih zgrada u Zagrebu, u većinskom vlasništvu države, izbio je u ponedeljak oko 23 časa. Policija i vatrogasci i dalje kontrolišu područje, ali je ulazak u zgradu, koja je gotovo potpuno izgorela, zasad je nemoguć, jer su statičari procenili da zasad nije bezbedna.

Na snazi je posebna regulacija saobraćaja, zatvorene su saobraćajnice oko raskrisnice Slavonsker avenije i Savske ceste, što dovodi do veliki gužvi na jednom od najprometnijih čvorišta u gradu.

Soliter, koji je nekada bio simbol novinarstva i Zagreba, visok je 67 metara i ima 16 spratova, a građen je devet godina, od 1963. do 1972. godine. Poslednjih dvadesetak godina ta poslovna zgrada, nekad sedište dnevnog lista Vjesnik, uglavnom je bila prazna i zapuštena, uz tek povremeno korišćenje kancelarija.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da će o proceni struke zavisiti hoće li se zgrada obnoviti ili ukloniti.