Nenadić: Interesovanje evropskih zvaničnika za birački spisak daje nadu da može doći do pomaka

Nenadić je za nedeljnik NIN rekao da dosadašnja iskustva s brojnim zakonima, uključujući i one koji su uživali najviši stepen prioriteta u evropskim integracijama, ne pružaju mnogo razloga za optimizam ni sa jednim novim aktom. Kao primer je naveo "dugogodišnju sagu" sa Medijskom strategijom, Zakonom o elektronskim medijima i radu Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

"Ipak, vrlo visok stepen interesovanja za ovu temu (birački spisak) koji su pokazali evropski zvaničnici pruža nešto više nade da će biti nekih rezultata. Na to se nadovezuje i činjenica da je deo pomoći koji Srbija treba da dobije iz Plana razvoja vezan ne za donošenje zakona, već za sprovođenje revizije biračkog spiska", naveo je on.

Dodao je da je glavni "ometajući faktor" okolnost da je vlast ušla u taj proces bez prepoznavanja razloga da se revizija sprovede, uz negiranje da postoje ozbiljni problemi.

Izmene Zakona predviđaju formiranje Komisije za reviziju biračkog spiska, a Nenadić navodi da je skeptičan u pogledu donošenja odluke te Komisije i njihove primene. Rekao je da uz to najveću nepoznanicu predstavlja kako će postupati Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje ima "ključnu ulogu kod evidencije prebivališta, koje se koriste i za birački spisak".

"Čak i u slučaju ozbiljne opstrukcije, razložno je očekivati da bi uspostavljanje Komisije, koja bi imala i neke stručnjake iza kojih NE stoji vlast, imalo za pozitivnu posledicu to što bi na taj način, posredno, javnost mogla da dođe do znatno većeg broja informacija o stanju evidencija i dokaza o mogućim manipulacijama", ocenio je programski direktor TS.