Preminuo bivši ministar i funkcioner SPS-a Branislav Ivković

Beta pre 19 minuta

 Branislav Ivković, bivši ministar, političar i profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, preminuo je u 72. godini, potvrdila je njegova supruga Biljana Popović Ivković, a preneo je danas portal N1.

Rođen je u Bijeljini 1952, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, a potom diplomirao, magistrirao i doktorirao na Građevinskom fakultetu u Beogradu.

Akademsku karijeru započeo je kao asistent, a potom je postao docent i vanredni profesor, dva puta obavljao funkciju prodekana i učestvovao u brojnim domaćim i međunarodnim projektima, uključujući rad u Izraelu, Kuvajtu i Moskvi.

Ivković je bio i politički aktivan, obavljao je funkcije u Socijalističkoj partiji Srbije (SPS), a u vladi je bio ministar urbanizma, stambeno-komunalnih delatnosti i građevinarstva od 1994, a od 1998. ministar za nauku i tehnologiju.

Posle pada režima Slobodana Miloševića, sa novim vlastima je u ime SPS-a pregovarao tokom događaja koji su prethodili hapšenju bivšeg predsednika SRJ, 1. aprila 2001. godine.

Iz SPS-a je isključen 14. aprila 2002, usled sve dubljih podela u partiji.

U dva navrata se kandidovao i za predsednika Srbije: 2002. godine ispred Grupe građana - Socijalisti za povratak bazi, i 2004. ispred Socijalističke narodne stranke koju je osnovao dve godine ranije.

Mesto i vreme sahrane biće naknadno objavljeni.

(Beta, 20.11.2025)

