Završen protest ispred Tužilaštva za organizovani kriminal, studenti predali pismo tužiocu Nenadiću

Beta pre 44 minuta

Studenti u blokadi predali su pismo upozorenja glavnom tužiocu za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću kojim traže da se istraga o slučaju skidanja zaštite kulturnog dobra sa kompleksa Generalštaba sprovede do kraja, čime je završen protest koji je počeo danas u 13 časova ispred zgrade tog tužilaštva u Beogradu.

Studenti u blokadi Pravnog fakulteta su objavili deo pisma koje su predali, u kome su zatražili okončanje krivične istrage u predmetu falsifikovanja službene dokumentacije u vezi sa ukidanjem zaštite zgrade Generalštaba, pokretanje postupaka protiv svih koji su učestvovali u donošenju i sprovođenju "nezakonitih" odluka.

Takođe su zatražili i proširenje istrage na sve odgovorne koji dve godine organizovano pokušavaju da uklone zaštitu sa kompleksa Generalštab i obaveštenje javnosti o rezultatima istrage.

Oni su se zajedno sa građanima okupili ispred zgrade Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) u Ustaničkoj ulici na protest "Kojim tokom ide TOK?".

Jedan student je u obraćanju ispred Tužilaštva kazao da nisu došli da sprečavaju tužilaštvo da radi svoj posao, već da podrže tužioce da rade svoj posao, preneo je portal televizije Nova.

"Poslednjih meseci cela Srbija prati slučaj Generalštab i istragu koju vid TOK. U javnosti su se pojavila svedočenja stručnjaka iz zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ta svedočenja nisu više samo glasine. Postavljamo jasno pitanje - dokle će institucije biti talac političke moći", kazao je on.

(Beta, 20.11.2025)

Ključne reči

Organizovani kriminalTužilaštvo

