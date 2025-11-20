Izložba "100 godina od obnove Njegoševe kapele" otvorena u Kraljevskom dvoru: Prisustvovao i princ Aleksandar Karađorđević

Njegoševa kapela predstavlja simbol duhovne i nacionalne istrajnosti naroda Crne Gore Kapela je srušena 1974. godine i na njenom mestu je podignut mermerni mauzolej Izložba "100 godina od obnove Njegoševe kapele, čiji je autor Dušana Babac, otvorena je večeras u Kraljevskom dvoru u Beogradu.

Izložba obuhvata izbor retkih fotografija, portret - bistu Petra Drugog Petrovića Njegoša, spomen - medalju i restauirani film snimljen u čast obnove Njegoševe kapele na Lovćenu, kao i put kralja Aleksandra Prvog i kraljice Marije po Crnoj Gori i Jadranu. Princ Aleksandar Karađorđević istakao je na otvaranju izložbe da je Njegoševa kapela na Lovćenu sveto počivalište velikog pesnika, filozofa i državnika, ali i "simbol duhovne i nacionalne istrajnosti našeg naroda.
