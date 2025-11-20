Oskrnavljen Pravoslavni hram u Ulcinju: Provalili, pa razbacali inventar: Policija traga za počiniocima

Incident je odmah prijavljen policiji, koja je sprovela detaljan uviđaj radi prikupljanja dokaza Sveštenstvo je apelovalo na značaj zaštite verskih objekata i preventivnih mera protiv ovakvih incidenata Pravoslavni hram Svetog Nikolaja u Ulcinju oskrnavljen je danas, a crkveni inventar je uništen.

Prema prvim informacijama, nepoznati počinioci provalili su u objekat, nanoseći materijalnu štetu na ulaznim vratima hrama, prenosi Dan. Nakon provale, usledilo je i skrnavljenje unutrašnjosti. Kako se navodi, crkveni inventar pronađen je razbacan i oštećen po celom hramu. Incident je odmah prijavljen policiji i izvršen je detaljan uviđaj kako bi se prikupili svi dokazi koji bi mogli pomoći u identifikaciji i lociranju počinilaca. - Nadamo se da će počinioci ovog
