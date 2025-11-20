Erdogan pozvao na nastavak rusko-ukrajinskih pregovora u Istanbulu

Danas pre 12 sati  |  Beta-AFP
Erdogan pozvao na nastavak rusko-ukrajinskih pregovora u Istanbulu

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan pozvao je danas na nastavak pregovora u Istanbulu Rusije i Ukrajine kako bi se okončao rat sa „razarajućim“ posledicama.

Ruske i ukrajinske delegacije su se već tri puta sastale ove godine – u maju, junu i julu – na obalama Bosfora. „U vreme kada se razarajući efekti rata pogoršavaju za obe strane, verujemo da su pregovori u Istanbulu važan korak ka diplomatskom rešenju“, rekao je turski predsednik koji je u Ankari bio domaćin svom ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom. Erdogan je pomenuo „posebno povećanje napada na energetsku infrastrukturu i posledični gubitak života, koji
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Tramp odobrio plan za mir između Rusije i Ukrajine; Peskov: Posao koji mora da prethodi sastanku Putina i…

UKRAJINSKA KRIZA Tramp odobrio plan za mir između Rusije i Ukrajine; Peskov: Posao koji mora da prethodi sastanku Putina i Trampa još nije obavljen

RTV pre 16 minuta
Kremlj: Moskva spremna za pregovore; Erdogan: Istanbulski proces mora da bude aktiviran

Kremlj: Moskva spremna za pregovore; Erdogan: Istanbulski proces mora da bude aktiviran

RTS pre 1 sat
Peskov: Razgovor Putina i Trampa mogao bi biti organizovan u bilo kom trenutku, ali...

Peskov: Razgovor Putina i Trampa mogao bi biti organizovan u bilo kom trenutku, ali...

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaErdoganRusijaIstanbul

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA Tramp odobrio plan za mir između Rusije i Ukrajine; Peskov: Posao koji mora da prethodi sastanku Putina i…

UKRAJINSKA KRIZA Tramp odobrio plan za mir između Rusije i Ukrajine; Peskov: Posao koji mora da prethodi sastanku Putina i Trampa još nije obavljen

RTV pre 16 minuta
Tramp priznao da mu je pao rejting, ali je dodao: Porasla mi popularnost kod pametnih ljudi

Tramp priznao da mu je pao rejting, ali je dodao: Porasla mi popularnost kod pametnih ljudi

Radio 021 pre 16 minuta
Trampov "mirovni plan" je da ukrajina: - kapitulira!? Zelenski odbio ove drakonske mere gore od ruskih tenkova

Trampov "mirovni plan" je da ukrajina: - kapitulira!? Zelenski odbio ove drakonske mere gore od ruskih tenkova

Blic pre 21 minuta
Još jedno britansko zlo? Sprečeno ubistvo visokog ruskog oficira, sipali mu otrov u omiljeno piće!

Još jedno britansko zlo? Sprečeno ubistvo visokog ruskog oficira, sipali mu otrov u omiljeno piće!

Alo pre 5 minuta
Uživo Rusi probili najčuvaniju tvrđavu Ukrajina gubi Seversk, nakon toga sledi brutalna ofanziva u dva pravca

Uživo Rusi probili najčuvaniju tvrđavu Ukrajina gubi Seversk, nakon toga sledi brutalna ofanziva u dva pravca

Alo pre 5 minuta