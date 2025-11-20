Erdogan pozvao na nastavak rusko-ukrajinskih pregovora u Istanbulu

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan pozvao je danas na nastavak pregovora u Istanbulu Rusije i Ukrajine kako bi se okončao rat sa „razarajućim“ posledicama.

Ruske i ukrajinske delegacije su se već tri puta sastale ove godine – u maju, junu i julu – na obalama Bosfora. „U vreme kada se razarajući efekti rata pogoršavaju za obe strane, verujemo da su pregovori u Istanbulu važan korak ka diplomatskom rešenju“, rekao je turski predsednik koji je u Ankari bio domaćin svom ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom. Erdogan je pomenuo „posebno povećanje napada na energetsku infrastrukturu i posledični gubitak života, koji