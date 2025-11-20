Italija odlučila da isporuči Nemačkoj osumnjičenog za diverziju gasovoda Severni tok 1 i 2

Vrhovni sud Italije danas je odobrio da se Nemačkoj isporuči Ukrajinac, osumnjičen za uzazivanje eksplozijea koje su pre više od tri godine na dnu Baltičkog mora oštetile oba podvodna gasovoda Severni tok koji je transportovao gas od Rusije do Nemačke.

Advokat odbrane Serhija Kuznjecova (49) rekao je da će on biti predat nemačkim vlastima u narednih nekoliko dana, nakon što je Kasacioni sud odbio žalbu odbrane i izrazio je uverenje da će njegov klijent na kraju biti oslobođen. Eksplozije su probušile cevovod Severni tok 1, kojim je ruski prirodni gas transportovan u Nemačku sve dok Rusija krajem avgusta 2022. godine nije prekinula isporuke. Eksplozije su oštetile i paralelni cevovod Severni tok 2, koji nikada