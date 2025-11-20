Pokret Kreni-promeni zatražio povlačenje Nacrta zakona o upravljanju otpadom

Pokret Kreni-promeni zatražio je danas povlačenje Nacrta zakona o upravljanju otpadom, koji je Ministarstvo zaštite životne sredine uputilo u proceduru, navodeći da predviđa uvoz otpada radi spaljivanja, što postojeći propisi strogo zabranjuju.

Prema oceni Kreni-promeni, taj novi zakon od Srbije pravi evropsku deponiju, zbog čega zahteva njegovo povlačenje i formiranje nove kompetentne radne grupe. Pod plaštom usklađivanja sa evropskom regulativom u oblasti upravljanja otpadom, Srbija postaje destinacija za otpad kojeg razvijene evropske zemlje pokušavaju da se reše. „Ukoliko se ovakav zakon usvoji, količine otpada će nastaviti da rastu i nekontrolisano se odlažu po smetlištima, dok će industrijski