Očekuje nas teško gostovanje Šarunas Jasikevičijus: Partizan će biti motivisan posle Asvela

Dnevnik pre 9 minuta
Trener košarkaša Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus izjavio je pred utakmicu 12. kola Evrolige da njegovu ekipu očekuje jedno od najtežih gostovanja protiv Partizana.

Košarkaši Fenerbahčea gostovaće sutra od 20.30 časova Partizanu u Beogradskoj areni. "Očekuje nas jedno od najtežih gostovanja i jedna od najboljih atmosfera u Evropi. Imaju okruženje koje zaista uzdiže njihov tim. Partizan će biti još motivisaniji posle poraza od Asvela i želeće da igra veoma čvrsto. Moramo da smislimo kako ćemo da odigramo ovu utakmicu i da se dobro pripremimo", rekao je Jasikevičijus, a prenosi sajt kluba. Košarkaš Fenerbahčea Onuralp Bitim
KošarkaPartizanBeogradska ArenaEvroliga

