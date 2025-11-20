Brže i jednostavnije: MUP uvodi digitalne usluge preko eUprave za pregled prekršaja i izjašnjenje o vozilu

Ministarstvo unutrašnjih poslova omogućilo je građanima dve nove elektronske usluge putem Portala eUprava, čime se značajno olakšava uvid u saobraćajne prekršaje i postupak davanja izjašnjenja o upravljanju vozilom. 1.

Pregled saobraćajnih prekršaja Građani sada mogu putem Portala eUprava (odeljak Moji podaci – Ministarstvo unutrašnjih poslova) izvršiti potpuni uvid u svoj lični dosije saobraćajnih prekršaja. Usluga omogućava: pregled aktivnih i završenih prekršaja sa svim detaljima, informacije o zaštitnim merama zabrane upravljanja vozilom, stanje i broj važećih kaznenih poena, uvid u status uplata i obaveza, pravovremenu informaciju o početku važenja izrečenih zaštitnih mera.