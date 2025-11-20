Brže i jednostavnije: MUP uvodi digitalne usluge preko eUprave za pregled prekršaja i izjašnjenje o vozilu

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Brže i jednostavnije: MUP uvodi digitalne usluge preko eUprave za pregled prekršaja i izjašnjenje o vozilu

Ministarstvo unutrašnjih poslova omogućilo je građanima dve nove elektronske usluge putem Portala eUprava, čime se značajno olakšava uvid u saobraćajne prekršaje i postupak davanja izjašnjenja o upravljanju vozilom. 1.

Pregled saobraćajnih prekršaja Građani sada mogu putem Portala eUprava (odeljak Moji podaci – Ministarstvo unutrašnjih poslova) izvršiti potpuni uvid u svoj lični dosije saobraćajnih prekršaja. Usluga omogućava: pregled aktivnih i završenih prekršaja sa svim detaljima, informacije o zaštitnim merama zabrane upravljanja vozilom, stanje i broj važećih kaznenih poena, uvid u status uplata i obaveza, pravovremenu informaciju o početku važenja izrečenih zaštitnih mera.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Dve nove elektronske usluge MUP: Uvid u lični dosije saobraćajnih prekršaja putem portala eUprava

Dve nove elektronske usluge MUP: Uvid u lični dosije saobraćajnih prekršaja putem portala eUprava

N1 Info pre 20 minuta
Dve nove elektronske usluge MUP-a dostupne su građanima putem portala eUprava

Dve nove elektronske usluge MUP-a dostupne su građanima putem portala eUprava

RTV pre 41 minuta
Dve ključne e-usluge MUP-a za vozače

Dve ključne e-usluge MUP-a za vozače

Vesti online pre 6 minuta
Mup uvodi 2 nove elektronske usluge koje će građanima mnogo olakšati! Evo kako ćete ubuduće rešavati saobraćajne prekršaje…

Mup uvodi 2 nove elektronske usluge koje će građanima mnogo olakšati! Evo kako ćete ubuduće rešavati saobraćajne prekršaje

Kurir pre 56 minuta
Od juče dostupne još dve usluge na portalu euprave Manje papira i manje gužve za sve vozače, tiču se ovih stavki!

Od juče dostupne još dve usluge na portalu euprave Manje papira i manje gužve za sve vozače, tiču se ovih stavki!

Dnevnik pre 51 minuta
Mup uvodi dve nove e-usluge! Građanima stiže veliko olakšanje, saobraćajne kazne rešavate brže nego ikad!

Mup uvodi dve nove e-usluge! Građanima stiže veliko olakšanje, saobraćajne kazne rešavate brže nego ikad!

Alo pre 51 minuta
Nema više odlazaka u policiju! Dve ključne e-usluge MUP-a za vozače

Nema više odlazaka u policiju! Dve ključne e-usluge MUP-a za vozače

Telegraf pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Regioni, najnovije vesti »

Dve nove elektronske usluge MUP: Uvid u lični dosije saobraćajnih prekršaja putem portala eUprava

Dve nove elektronske usluge MUP: Uvid u lični dosije saobraćajnih prekršaja putem portala eUprava

N1 Info pre 20 minuta
U Lebanu proglašena vanredna situacija – izlili se Jablanica, potoci i kanali

U Lebanu proglašena vanredna situacija – izlili se Jablanica, potoci i kanali

Jugmedia pre 21 minuta
NPS zahteva krivičnu odgovornost za uništenje Doma zdravlja Leskovac

NPS zahteva krivičnu odgovornost za uništenje Doma zdravlja Leskovac

Jugmedia pre 36 minuta
Prva nagrada za režiju Kristijanu Markoviću za „Životinjsku farmu“ na ovogodišnjem FAPOR-u

Prva nagrada za režiju Kristijanu Markoviću za „Životinjsku farmu“ na ovogodišnjem FAPOR-u

Jugmedia pre 6 minuta
Za izgradnju novog montažnog hrama u Tandi iz budžetske kase skoro 10,5 miliona dinara

Za izgradnju novog montažnog hrama u Tandi iz budžetske kase skoro 10,5 miliona dinara

Ist media pre 40 minuta