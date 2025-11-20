Najmanje pet osoba teško povređeno, 40 lakše, u sudaru dva voza u Češkoj

Euronews pre 45 minuta  |  Autor: Tanjug
Najmanje pet osoba teško povređeno, 40 lakše, u sudaru dva voza u Češkoj

Dva putnička voza sudarila su se u Češkoj, pri čemu je najmanje pet osoba zadobilo teže povrede, dok je oko 40 putnika lakše povređeno, saopštili su zvaničnici i lokalni mediji.

Nesreća se dogodila u regionu oko 132 kilometra južno od Praga, a svi putnici iz oba voza su evakuisani, preneo je Reuters. Portparolka regionalne bolnice potvrdila je da je pet osoba zbrinuto zbog teških povreda. Ministar saobraćaja Martin Kupka naveo je da se uzrok nesreće još istražuje, ali preliminarni podaci ukazuju da je jedan od vozova verovatno prošao pored signala postavljenog na zaustavljanje.
