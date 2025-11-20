Nikola Jokić ponovo u MVP raspoloženju: Denver gomila pobede (VIDEO)

Nikola Jokić ove sezone tera po svom, bez obzira kako prolazi njegov Denver, ali srpskom košarkašu je uvek draže kada spoji lepo i korisno, kao što se noćas desilo, jer su u istom meču njegovi Nagetsi pobedili, a on upisao deveti tripl-dabl od početka tekućeg izdanja NBA.

Poslednja žrtva trostrukog sezonskog dobitnika MVP krune i ekipe iz Kolorada bio je i pre susreta optisani Nju Orleans - 125:118. Samo je trebalo biti na visini zadatka, pre svega vučna snaga tima, a centar iz Sombora uvek ozbiljno shvata svoju ulogu i obaveze, pa je tako Pelikansima isporučio 28 poena, 11 skokova i 12 asistencija. Jedini efikasniji od njega, u slavljeničkom sastavu, bio je Pejton Votson, sa 32 poena i 12 uhvaćenih lopti. Nikola Jokic vs Pels: 28