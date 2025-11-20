Nikola Jokić ponovo u MVP raspoloženju: Denver gomila pobede (VIDEO)

Euronews pre 29 minuta  |  Autor: Euronews
Nikola Jokić ponovo u MVP raspoloženju: Denver gomila pobede (VIDEO)

Nikola Jokić ove sezone tera po svom, bez obzira kako prolazi njegov Denver, ali srpskom košarkašu je uvek draže kada spoji lepo i korisno, kao što se noćas desilo, jer su u istom meču njegovi Nagetsi pobedili, a on upisao deveti tripl-dabl od početka tekućeg izdanja NBA.

Poslednja žrtva trostrukog sezonskog dobitnika MVP krune i ekipe iz Kolorada bio je i pre susreta optisani Nju Orleans - 125:118. Samo je trebalo biti na visini zadatka, pre svega vučna snaga tima, a centar iz Sombora uvek ozbiljno shvata svoju ulogu i obaveze, pa je tako Pelikansima isporučio 28 poena, 11 skokova i 12 asistencija. Jedini efikasniji od njega, u slavljeničkom sastavu, bio je Pejton Votson, sa 32 poena i 12 uhvaćenih lopti. Nikola Jokic vs Pels: 28
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Jokić je tripl-dabl mašina, Vučević ponovo uz zvuk sirene

Jokić je tripl-dabl mašina, Vučević ponovo uz zvuk sirene

Sport klub pre 6 minuta
Ruki namučio tripl-dabl Jokića, Crnogorac ima poslednju reč!

Ruki namučio tripl-dabl Jokića, Crnogorac ima poslednju reč!

Sportske.net pre 5 minuta
Surova dominacija se nastavlja: Tripl-dabl Jokića u novom trijumfu Nagetsa (galerija)

Surova dominacija se nastavlja: Tripl-dabl Jokića u novom trijumfu Nagetsa (galerija)

Kurir pre 20 minuta
Neverovatan tripl-dabl Nikole Jokića: Nestvarna dominacija Srbina, a usput je "otključao" novu pretnju Denvera

Neverovatan tripl-dabl Nikole Jokića: Nestvarna dominacija Srbina, a usput je "otključao" novu pretnju Denvera

Mondo pre 10 minuta
Sin Zvezdine legende sve šokirao tripl-dablom, ali je Nikola Vučević trojkom uz zvuk sirene obeležio noć

Sin Zvezdine legende sve šokirao tripl-dablom, ali je Nikola Vučević trojkom uz zvuk sirene obeležio noć

Telegraf pre 15 minuta
Deveti tripl-dabl nezaustavljivog Jokića! Nikola je dominirao na terenu, njegov Denver je slavio, ali zbog jedne stvari će što…

Deveti tripl-dabl nezaustavljivog Jokića! Nikola je dominirao na terenu, njegov Denver je slavio, ali zbog jedne stvari će što pre želeti da zaboravi ovaj meč!

Kurir pre 1 sat
Rajakovićev Toronto grabi ka vrhu Istoka, peti trijumf u nizu

Rajakovićev Toronto grabi ka vrhu Istoka, peti trijumf u nizu

RTS pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBANikola JokićDenverSombornju orleans

Sport, najnovije vesti »

Jokić je tripl-dabl mašina, Vučević ponovo uz zvuk sirene

Jokić je tripl-dabl mašina, Vučević ponovo uz zvuk sirene

Sport klub pre 6 minuta
VATERPOLO: Radnički slavio u Budimpešti

VATERPOLO: Radnički slavio u Budimpešti

Ritam grada Kg pre 16 minuta
Ruki namučio tripl-dabl Jokića, Crnogorac ima poslednju reč!

Ruki namučio tripl-dabl Jokića, Crnogorac ima poslednju reč!

Sportske.net pre 5 minuta
Višnja okačio pero o klin (foto)

Višnja okačio pero o klin (foto)

Sportski žurnal pre 1 minut
Neverovatan tripl-dabl Nikole Jokića: Nestvarna dominacija Srbina, a usput je "otključao" novu pretnju Denvera

Neverovatan tripl-dabl Nikole Jokića: Nestvarna dominacija Srbina, a usput je "otključao" novu pretnju Denvera

Mondo pre 10 minuta