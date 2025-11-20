Obradović: Ne bežim od odgovornosti, nikada i nisam bežao!

“Nadam se da ćemo biti na nivou da odigramo dobro protiv Fenerbahčea”

- Fenerbahče je ekipa sa najvećim ciljevima i dometima, nadam se da ćemo biti na nivou da odigramo dobro protiv evropskog prvaka - izjavio je danas trener Partizana Željko Obradović uoči meča 12. kola Evrolige, prenosi Tanjug. Crno-beli dočekaće sutra od 20.30 časova u Beogradskoj areni Fenerbahče. - Fenerbahče je ekipa sa najvećim ciljevima i dometima. Istina je da su u nešto lošijem ritmu počeli Evroligu, ali igraju veoma dobro. Osnovna karakteristika im je to