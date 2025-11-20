Predstavljanje turističkih potencijala i dogovor o unapređenju saradnje Turistička organizacija Kruševca na 40. jubilarnom sajmu "Philoxenia – Hotelia Helexpo"

Kurir pre 15 minuta
Predstavljanje turističkih potencijala i dogovor o unapređenju saradnje Turistička organizacija Kruševca na 40. jubilarnom…
Jedan od najznačajnijih međunarodnih sajmova turizma u ovom delu Evrope — 40. jubilarni sajamu "Philoxenia – Hotelia Helexpo" u Solunu tradicionalno okuplja predstavnike turističkih organizacija, hotelijera i profesionalaca iz čitaog regiona, a grad Kruševac ponosno je predstavio svoju ponudu na jednom od najprestižnijih sajamskih prostora u Solunu. Štand Turističke organizacije Kruševac su posetile Olga Kefalojani, ministarka turizma Grčke, kao i Jelena Vujić
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Rok za podnošenje ponuda je 22. Decembar Kruševac traži privatnog partnera za gradski i prigradski prevoz

Rok za podnošenje ponuda je 22. Decembar Kruševac traži privatnog partnera za gradski i prigradski prevoz

Kurir pre 25 minuta
"Kažu idemo na rakiju!" Rus došao u Novi Sad i napravio atrakciju o kojoj svi pričaju! Oduševljen Srbima a jedno posebno…

"Kažu idemo na rakiju!" Rus došao u Novi Sad i napravio atrakciju o kojoj svi pričaju! Oduševljen Srbima a jedno posebno ističe: "Osećam se odlično!" (video)

Kurir pre 4 sati
Knjiga za decu kruševljanke Jelene Ivanović

Knjiga za decu kruševljanke Jelene Ivanović

RTS pre 9 sati
Živi duh sećanja: Učenici vrnjačke utš u Mauzoleju srpskim ratnicima na Vidu

Živi duh sećanja: Učenici vrnjačke utš u Mauzoleju srpskim ratnicima na Vidu

Večernje novosti pre 10 sati
Predstava „Pačja škola“ otvorila „Mali Joakim“

Predstava „Pačja škola“ otvorila „Mali Joakim“

Stav.life pre 13 sati
Stonoteniski klub Jedinstvo nastavlja pobednički niz u Drugoj saveznoj ligi

Stonoteniski klub Jedinstvo nastavlja pobednički niz u Drugoj saveznoj ligi

Užice oglasna tabla pre 15 sati
Haljine za Sajam turizma koštale 156.000 dinara

Haljine za Sajam turizma koštale 156.000 dinara

Ritam grada Kg pre 18 sati

Ključne reči

Sajam turizmaGrčkaKruševacSolun

Regioni, najnovije vesti »

Džejang Sihuan na 33. Internacionalnom festivalu u Kragujevcu

Džejang Sihuan na 33. Internacionalnom festivalu u Kragujevcu

RTK pre 15 minuta
Predstavljanje turističkih potencijala i dogovor o unapređenju saradnje Turistička organizacija Kruševca na 40. jubilarnom…

Predstavljanje turističkih potencijala i dogovor o unapređenju saradnje Turistička organizacija Kruševca na 40. jubilarnom sajmu "Philoxenia – Hotelia Helexpo"

Kurir pre 15 minuta
„Jelena Anžujska“ ponovo pred kragujevačkom publikom

„Jelena Anžujska“ ponovo pred kragujevačkom publikom

RTK pre 50 minuta
Otkrivena istina zaboravljene zajednice: Obnovljeno jevrejsko groblje u Sremskoj Mitrovici – važan trag istorije koji je još…

Otkrivena istina zaboravljene zajednice: Obnovljeno jevrejsko groblje u Sremskoj Mitrovici – važan trag istorije koji je još juče propadao! (foto)

Kurir pre 55 minuta
Oaza za ‘’kovanje’’ medalja u Loznici otvoren prvi Regionalni trening centar Bokserskog saveza Srbije

Oaza za ‘’kovanje’’ medalja u Loznici otvoren prvi Regionalni trening centar Bokserskog saveza Srbije

Kurir pre 45 minuta