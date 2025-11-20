Predstavljanje turističkih potencijala i dogovor o unapređenju saradnje Turistička organizacija Kruševca na 40. jubilarnom sajmu "Philoxenia – Hotelia Helexpo"

Jedan od najznačajnijih međunarodnih sajmova turizma u ovom delu Evrope — 40. jubilarni sajamu "Philoxenia – Hotelia Helexpo" u Solunu tradicionalno okuplja predstavnike turističkih organizacija, hotelijera i profesionalaca iz čitaog regiona, a grad Kruševac ponosno je predstavio svoju ponudu na jednom od najprestižnijih sajamskih prostora u Solunu. Štand Turističke organizacije Kruševac su posetile Olga Kefalojani, ministarka turizma Grčke, kao i Jelena Vujić