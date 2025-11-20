Prevare u javnim nabavkama: Argentinski sud naložio zaplenu imovine bivše predsednice Kiršner od skoro 500 miliona dolara

Kurir pre 2 sata
Prevare u javnim nabavkama: Argentinski sud naložio zaplenu imovine bivše predsednice Kiršner od skoro 500 miliona dolara
Argentinski sud naložio je zaplenu nekretnina i imovine u ukupnom iznosu od 480 miliona dolara koja pripada bivšoj predsednici Kristini Kiršner, njenoj porodici i drugim saosuđenicima u slučaju prevare u javnim nabavkama za koji bivša liderka služi kaznu kućnog pritvora. Savezni sud u Buenos Ajresu odredio je zaplenu više od 100 predmeta imovine, u ukupnom iznosu od 685 milijardi pezosa. To je nadoknada u slučaju koji se tiče dodele ugovora o javnim radovima tokom
Danas pre 7 sati
