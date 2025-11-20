Treneru Denvera prekipelo, neće ovo više da trpi: "Nikola treba da šutne 20 bacanja, ali to se neće desiti"

Mondo pre 42 minuta  |  Nikola Lalović
Treneru Denvera prekipelo, neće ovo više da trpi: "Nikola treba da šutne 20 bacanja, ali to se neće desiti"

Denver je uspeo da pobedi Nju Orleans Pelikanse 125:118 u meču na kome je blistao Pejton Votson sa 32 poena i 12 skokova, a Nikola Jokić je opet imao tripl-dabl.

Srpski košaraš je uz 12 asistencija i 11 skokova imao 28 poena, a imao bi i više da ga bar malo štite sudije. O tome je na konferenciji za medije posle meča pričao njegov trener Dejvid Adelman. "Bio je sjajan. Ali znate završio je ovaj meč sa sedam slobodnih bacanja. Pomislio sam da bi mogao da šutne preko 20 bacanja, a to se nije desilo. Bio je dobar, ali oni ceo tim je morao da bolje čuva loptu. Previše je da neko ima 20 izgubljenih lopti. Večeras smo uspeli da
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

"Partizanu je pobeda apsolutno potrebna" Jasikevičijus se poklonio Grobarima i Obradoviću pred dolazak u Beograd

"Partizanu je pobeda apsolutno potrebna" Jasikevičijus se poklonio Grobarima i Obradoviću pred dolazak u Beograd

Kurir pre 17 minuta
Šteta: Nikola Jović se povredio!

Šteta: Nikola Jović se povredio!

Hot sport pre 33 minuta
Jokić posle još jednog tripl-dabla: Lep je osećaj da ostavim više uticaja, da igrači gledaju na tebe i da žele da te kopiraju…

Jokić posle još jednog tripl-dabla: Lep je osećaj da ostavim više uticaja, da igrači gledaju na tebe i da žele da te kopiraju

Dnevnik pre 38 minuta
"Čeka nas najbolja atmosfera na svetu i Partizan kom je pobeda apsolutno potrebna"

"Čeka nas najbolja atmosfera na svetu i Partizan kom je pobeda apsolutno potrebna"

B92 pre 43 minuta
Loše vesti sa Floride – Jović je povređen

Loše vesti sa Floride – Jović je povređen

Sputnik pre 2 sata
Jokić otkrio koje su mu NBA zvezde bile inspiracija i koga je obožavao kad je bio klinac

Jokić otkrio koje su mu NBA zvezde bile inspiracija i koga je obožavao kad je bio klinac

Nova pre 2 sata
Šengun išao ka jakom tripl-dablu! Turčin ozbiljno pogurao Hjuston do pobede

Šengun išao ka jakom tripl-dablu! Turčin ozbiljno pogurao Hjuston do pobede

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Šon Pen snimio film o ratu u Ukrajini za jedan dolar - o čemu se radi

Šon Pen snimio film o ratu u Ukrajini za jedan dolar - o čemu se radi

BBC News pre 23 minuta
Predsednik Austrije odgovorio Marku Arnautoviću i “digao prašinu”

Predsednik Austrije odgovorio Marku Arnautoviću i “digao prašinu”

Danas pre 18 minuta
Šon Pen snimio film o ratu u Ukrajini za jedan dolar - o čemu se radi

Šon Pen snimio film o ratu u Ukrajini za jedan dolar - o čemu se radi

Radio 021 pre 13 minuta
Čukarički već sve dogovorio: Evo gde idu na pripreme i ko će biti rivali!

Čukarički već sve dogovorio: Evo gde idu na pripreme i ko će biti rivali!

Hot sport pre 2 minuta
Bečejci na oproštaju od navijača dočekuju Proleter iz Ravnog Sela: Pobeda bi zalečila neke rane

Bečejci na oproštaju od navijača dočekuju Proleter iz Ravnog Sela: Pobeda bi zalečila neke rane

Dnevnik pre 23 minuta