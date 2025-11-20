Treneru Denvera prekipelo, neće ovo više da trpi: "Nikola treba da šutne 20 bacanja, ali to se neće desiti"

Denver je uspeo da pobedi Nju Orleans Pelikanse 125:118 u meču na kome je blistao Pejton Votson sa 32 poena i 12 skokova, a Nikola Jokić je opet imao tripl-dabl.

Srpski košaraš je uz 12 asistencija i 11 skokova imao 28 poena, a imao bi i više da ga bar malo štite sudije. O tome je na konferenciji za medije posle meča pričao njegov trener Dejvid Adelman. "Bio je sjajan. Ali znate završio je ovaj meč sa sedam slobodnih bacanja. Pomislio sam da bi mogao da šutne preko 20 bacanja, a to se nije desilo. Bio je dobar, ali oni ceo tim je morao da bolje čuva loptu. Previše je da neko ima 20 izgubljenih lopti. Večeras smo uspeli da