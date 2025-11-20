AMSS: Oscilacije u temperaturu utiču na češću pojavu odrona u klisurama i usecima

N1 Info pre 37 minuta  |  Beta
AMSS: Oscilacije u temperaturu utiču na češću pojavu odrona u klisurama i usecima

Oscilacije u temperaturi utiču na češću pojavu odrona zemlje i kamena u klisurama i usecima, upozorio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

Najčešći odroni su pored Ibra, između Kraljeva i Raške, na Đerdpaskoj magistrali, u Ovčarsko-kablarskoj klisuri i na Zlataru. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko šest sati, a na prelazu Šid oko četiri.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

AMSS upozorava na odrone na putevima u klisurama i usecima

AMSS upozorava na odrone na putevima u klisurama i usecima

Danas pre 48 minuta
Evo gde još ima snega u Srbiji: Vozači, oprez! Oscilacije u temperature stvaraju ove opasne pojave na putevima

Evo gde još ima snega u Srbiji: Vozači, oprez! Oscilacije u temperature stvaraju ove opasne pojave na putevima

Blic pre 1 sat
Upozorenje za vozače: Česte oscilacije temperature utiču na pojavu odrona zemlje i kamenja na putevima

Upozorenje za vozače: Česte oscilacije temperature utiču na pojavu odrona zemlje i kamenja na putevima

Sputnik pre 1 sat
Česte oscilacije temperature utiču na pojavu odrona zemlje i kamenja na putevima

Česte oscilacije temperature utiču na pojavu odrona zemlje i kamenja na putevima

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KraljevoBatrovciAMSSRaškaŠid

Društvo, najnovije vesti »

AMSS: Oscilacije u temperaturu utiču na češću pojavu odrona u klisurama i usecima

AMSS: Oscilacije u temperaturu utiču na češću pojavu odrona u klisurama i usecima

N1 Info pre 37 minuta
Priča Solomije iz Ukrajine: Kako deca razumeju rat

Priča Solomije iz Ukrajine: Kako deca razumeju rat

BBC News pre 48 minuta
Brankica Janković: Društvo je na korak od gotovo nepremostive podeljenosti, moramo da razumemo jedni druge

Brankica Janković: Društvo je na korak od gotovo nepremostive podeljenosti, moramo da razumemo jedni druge

Danas pre 13 minuta
Studenti u blokadi objavili detalje protesta ispred Tužilaštva za organizovani kriminal

Studenti u blokadi objavili detalje protesta ispred Tužilaštva za organizovani kriminal

Danas pre 8 minuta
Profesor Popadić: Vlast ne brinu ekonomski troškovi Ćacilenda, cenu plaćaju građani

Profesor Popadić: Vlast ne brinu ekonomski troškovi Ćacilenda, cenu plaćaju građani

Danas pre 3 minuta