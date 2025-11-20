AMSS: Oscilacije u temperaturu utiču na češću pojavu odrona u klisurama i usecima

Oscilacije u temperaturi utiču na češću pojavu odrona zemlje i kamena u klisurama i usecima, upozorio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

Najčešći odroni su pored Ibra, između Kraljeva i Raške, na Đerdpaskoj magistrali, u Ovčarsko-kablarskoj klisuri i na Zlataru. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko šest sati, a na prelazu Šid oko četiri.