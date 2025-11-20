Vremenska prognoza za Srbiju 20. novembar 2025: Pretežno sunčano i toplije, kiša uveče na jugu i istoku, susnežica od sutra

Naslovi.ai pre 1 sat
Vremenska prognoza za Srbiju 20. novembar 2025: Pretežno sunčano i toplije, kiša uveče na jugu i istoku, susnežica od sutra…

Danas pretežno sunčano i toplije vreme, ali od sutra se očekuje susnežica u pojedinim delovima Srbije, nakon prvog snega u Šumadiji i zapadnim krajevima.

Danas u Srbiji očekuje se pretežno sunčano i toplije vreme uz malu i umerenu oblačnost, osim na jugu i istoku gde će biti pretežno oblačno sa slabom kišom ujutru. Posle podne se očekuje postepeno povećanje oblačnosti, a uveče i noću kiša u južnim, istočnim i centralnim delovima Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine. Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak jugoistočni, krajem dana u Bačkoj u skretanju na severozapadni. RTV Telegraf RTS Dnevnik Glas Zaječara

Temperatura će se kretati od jutarnjih 2 do 7 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 14 i 18 stepeni, sa najhladnijim područjem u Negotinskoj Krajini gde će biti oko 8 stepeni. U Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici biće malo toplije sa maksimalnim temperaturama oko 14-15 stepeni. Radio 021 Ozon Glas juga

Biometeorološke prilike su nepovoljne za hronične bolesnike sa mogućim meteoropatskim reakcijama kao što su promenljivo raspoloženje i poremećaj sna. Ujutru će na zapadu Vojvodine, kotlinama jugozapadne Srbije i na planinama biti magla koja smanjuje vidljivost. Nova Ozon

Prvi sneg je nedavno pao u Šumadiji i zapadnim predelima, sa najviše snega na Zlatiboru gde su vozači upozoreni na oprez i obaveznu zimsku opremu. Od sutra se očekuje susnežica u pojedinim delovima Srbije. NIN

Prognoze za naredne dane ukazuju na otopljenje i povremeno razvedravanje, ali i na povratak hladnog fronta sa snežnim padavinama za vikend, što će doneti zimske uslove u nižim predelima. N1 Info Euronews

