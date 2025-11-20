Madić ostaje rektor Univerziteta u Novom Sadu, nije izglasan predlog za njegovo razrešenje

NIN pre 1 sat  |  Beta
Madić ostaje rektor Univerziteta u Novom Sadu, nije izglasan predlog za njegovo razrešenje

Dosadašnji rektor Univerziteta u Novom Sadu (UNS) Dejan Madić ostaće na toj funkciji, odlučeno je na današnjoj sednici Senata UNS.

Senat je na današnjoj sednici razmatrao zahtev za razrešenjem Madića, koji su podržala nastavno-naučna veća svih fakulteta i sva tri instituta, njih ukupno 17. Senat ima ukupno 29 članova, a za Madićevo razrešenje je bila neophodna većina glasova. Dekani su na tajnom glasanju glasali suprotno odlukama svojih fakulteta: za razrešenje je bilo sedam glasova, protiv razrešenje Dejana Madića 11, uz po jedan uzdržan i nevažeći glas, prenosi Beta . Senat UNS je danas,
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Madić: Nije mi izglasano nepoverenje na Senatu Univerziteta u Novom Sadu

Madić: Nije mi izglasano nepoverenje na Senatu Univerziteta u Novom Sadu

RTV pre 28 minuta
Dejan Madić ostaje rektor Univerziteta u Novom Sadu

Dejan Madić ostaje rektor Univerziteta u Novom Sadu

Mašina pre 1 sat
Dejan Madić ostaje rektor, Senat nije izglasao predlog za njegovo razrešenje

Dejan Madić ostaje rektor, Senat nije izglasao predlog za njegovo razrešenje

N1 Info pre 2 sata
Dejan Madić prošao Senat, ostaje rektor Univerziteta u Novom Sadu

Dejan Madić prošao Senat, ostaje rektor Univerziteta u Novom Sadu

Beta pre 1 sat
Senat Univerziteta u Novom Sadu odlučio: Dejan Madić ostaje na funkciji rektora

Senat Univerziteta u Novom Sadu odlučio: Dejan Madić ostaje na funkciji rektora

Danas pre 2 sata
Senat odlučio: Rektor ostaje, Slobodan univerzitet poručuje: "Zasad"

Senat odlučio: Rektor ostaje, Slobodan univerzitet poručuje: "Zasad"

Moj Novi Sad pre 2 sata
Dejan Madić prošao Senat, ostaje rektor Univerziteta u Novom Sadu

Dejan Madić prošao Senat, ostaje rektor Univerziteta u Novom Sadu

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSenatUNSdejan madić

Društvo, najnovije vesti »

Istoričar: Traže da izbrišemo Generalštab iz registra kulturnih dobara, prete otkazima

Istoričar: Traže da izbrišemo Generalštab iz registra kulturnih dobara, prete otkazima

Danas pre 3 minuta
Dan uživo: Čekajući pravdu

Dan uživo: Čekajući pravdu

N1 Info pre 2 minuta
(BLOG) Održan protest "Kojim tokom ide TOK?": Studenti odneli pismo upozorenja tužiocu, poručili - "ne damo Generalštab"

(BLOG) Održan protest "Kojim tokom ide TOK?": Studenti odneli pismo upozorenja tužiocu, poručili - "ne damo Generalštab"

N1 Info pre 3 minuta
Inspiracija za buduću karijeru: Danas svečano proglašenje "Inženjerke godine" u Privrednoj komori Srbije

Inspiracija za buduću karijeru: Danas svečano proglašenje "Inženjerke godine" u Privrednoj komori Srbije

Blic pre 2 minuta
VJT Vranje: Policija podnela izveštaj o tuči na utakmici Dinama Jug i Vršca, pokrenuta istraga

VJT Vranje: Policija podnela izveštaj o tuči na utakmici Dinama Jug i Vršca, pokrenuta istraga

Jug press pre 3 minuta