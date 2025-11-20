Madić ostaje rektor Univerziteta u Novom Sadu, nije izglasan predlog za njegovo razrešenje

Dosadašnji rektor Univerziteta u Novom Sadu (UNS) Dejan Madić ostaće na toj funkciji, odlučeno je na današnjoj sednici Senata UNS.

Senat je na današnjoj sednici razmatrao zahtev za razrešenjem Madića, koji su podržala nastavno-naučna veća svih fakulteta i sva tri instituta, njih ukupno 17. Senat ima ukupno 29 članova, a za Madićevo razrešenje je bila neophodna većina glasova. Dekani su na tajnom glasanju glasali suprotno odlukama svojih fakulteta: za razrešenje je bilo sedam glasova, protiv razrešenje Dejana Madića 11, uz po jedan uzdržan i nevažeći glas, prenosi Beta . Senat UNS je danas,