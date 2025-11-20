Svi detalji protesta studenata ispred Tužilaštva za organizovani kriminal: Drugo upozorenje i pismo za specijalnog tužioca zbog Generalštaba

Studenti u blokadi nastavljaju sa odbranom Generalštaba.

Nakon prvog protesta upozorenja održanog pre sedam dana ispred ovog kulturnog kompleksa, akademci su za sutra u 13 časova najavili novo okupljanje ispred zgrade Tužilaštva za organizovani kriminal u Ustaničkoj ulici. Kako saznaje Nova.rs, tužiocu Mladenu Nenadiću studenti će predati pismo upozorenja. Studenti u blokadi Beogradskog univerziteta najavili su novu akciju borbe za očuvanje zgrade Generalštaba, koju vlast u Srbiji planira da sruši. Nakon što su 12.