Zelenski danas sa zvaničnicima Pentagona u Kijevu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastaće se danas sa visokim zvaničnicima Pentagona u Kijevu, saopštila je ukrajinska administracija.

Sastanak je najavljen dan nakon otkrivanja detalja američkog plana za okončanje rata u Ukrajini, pod uslovima povoljnim za Kremlj. Zelenski i zvaničnici Pentagona sastaju se i nakon posete ukrajinskog predsednika Turskoj, gde se nadao da će se Vašington ponovo uključiti u mirovne pregovore. Izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa, Stiv Vitkof, nije međutim prisustvovao sastancima u Ankari. Delegacija Pentagona, koju predvodi sekretar vojske SAD Danijel Driskol,