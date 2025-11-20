Putin obavio lekarski pregled: Rezultati odlični

Politika pre 26 minuta
Putin obavio lekarski pregled: Rezultati odlični

Na izložbi je predstavljen projekat gotovo trenutne provere rada glavnih ljudskih organa

Ruski predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri. „Nedavno sam obavio godišnji sistematski pregled. Došao sam popodne na kliniku, a izašao sledećeg dana. Hvala Bogu, sve je u redu“, istakao je Putin na izložbi posvećenoj ulozi veštačke inteligencije u rešavanju svakodnevnih zadataka. Na izložbi je predstavljen projekat gotovo trenutne provere rada glavnih ljudskih organa, prenosi Sputnjik. Putinu je pokazao
Otvori na politika.rs

Pročitajte još

Peskov: Razgovor Putina i Trampa mogao bi biti organizovan u bilo kom trenutku, ali...

Peskov: Razgovor Putina i Trampa mogao bi biti organizovan u bilo kom trenutku, ali...

Kurir pre 1 sat
Američki plan za mir ili ipak kapitulacija: Kijeva?! Novi predlozi za okončanje rata bacaju na kolena Ukrajinu, Rusiji daju…

Američki plan za mir ili ipak kapitulacija: Kijeva?! Novi predlozi za okončanje rata bacaju na kolena Ukrajinu, Rusiji daju moć: Ovakvi uslovi znače samo jedno, Zelenski ih odbio!

Blic pre 3 sata
"Razgovor Putina i Trampa bi mogao da se desi u bilo kom trenutku" Oglasio se Peskov: Ako je potrebno, dvojica lidera mogu da…

"Razgovor Putina i Trampa bi mogao da se desi u bilo kom trenutku" Oglasio se Peskov: Ako je potrebno, dvojica lidera mogu da se čuju odmah

Blic pre 1 dan
Peskov: Razgovor između Putina i Trampa mogao bi biti organizovan u bilo kom trenutku

Peskov: Razgovor između Putina i Trampa mogao bi biti organizovan u bilo kom trenutku

Alo pre 1 dan
Panika, NATO na nogama! „ovo je bilo poslednje leto mira" Stižu zastrašujuće poruke iz Nemačke! Oglasila se i Moskva

Panika, NATO na nogama! „ovo je bilo poslednje leto mira" Stižu zastrašujuće poruke iz Nemačke! Oglasila se i Moskva

Dnevnik pre 3 sata
Jasna poruka Kremlja: Putin i Tramp bi mogli da razgovaraju, ali...

Jasna poruka Kremlja: Putin i Tramp bi mogli da razgovaraju, ali...

B92 pre 3 sata
Peskov: Razgovor između Putina i Trampa mogao bi biti organizovan u bilo kom trenutku

Peskov: Razgovor između Putina i Trampa mogao bi biti organizovan u bilo kom trenutku

Politika pre 3 sata

Ključne reči

Vladimir PutinSputnik V

Svet, najnovije vesti »

Šok odluka italijanskog suda: Ukrajinac optužen za sabotažu 'Severnog toka' biće izručen Nemačkoj (video)

Šok odluka italijanskog suda: Ukrajinac optužen za sabotažu 'Severnog toka' biće izručen Nemačkoj (video)

Blic pre 46 minuta
Peskov o nastavku mirovnog procesa: Moskva je otvorena za nastavak pregovora

Peskov o nastavku mirovnog procesa: Moskva je otvorena za nastavak pregovora

Blic pre 31 minuta
Horor kakav se ne pamti: Italijan se posvađao sa sestrom (25) pa je iskasapio nožem, najgori užas je tek usledio: Pozvao majku…

Horor kakav se ne pamti: Italijan se posvađao sa sestrom (25) pa je iskasapio nožem, najgori užas je tek usledio: Pozvao majku video pozivom da joj pokaže šta je uradio

Blic pre 1 minut
Kit Kelog napušta Trampa? Specijalni izaslanik za Ukrajinu odlazi sa funkcije: "Nikada nije nameravao da se dugo zadrži"

Kit Kelog napušta Trampa? Specijalni izaslanik za Ukrajinu odlazi sa funkcije: "Nikada nije nameravao da se dugo zadrži"

Blic pre 1 minut
"Neće se mađarski novac trošiti na zlatne toalete"! Sijarto: Ukrajinska ratna mafija krade evropski novac

"Neće se mađarski novac trošiti na zlatne toalete"! Sijarto: Ukrajinska ratna mafija krade evropski novac

Kurir pre 36 minuta