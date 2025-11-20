Mediji: Tramp odobrio mirovni plan u 28 tačaka; Budanov: Rusija planira potpunu okupaciju Donjecka

RTS pre 28 minuta
Mediji: Tramp odobrio mirovni plan u 28 tačaka; Budanov: Rusija planira potpunu okupaciju Donjecka

Rat u Ukrajini – 1366. dan. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odobrio je plan od 28 tačaka za mir između Rusije i Ukrajine, prenosi En-Bi-Si. Plan predviđa da Ukrajina ustupi Rusiji preostale delove Donbasa. Sa druge strane, načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Kirilo Budanov tvrdi da Rusija u proleće 2026. godine planira da potpuno okupira Donjecku oblast.

Napadnut poljski ambasador u Rusiji, incident osuđen kao "prelazak nove granice" Poljski ambasador u Rusiji Kšištof Krajevski potvrdio je danas da je prošle nedelje bio meta organizovanog napada u Sankt Peterburgu. Ambasador je za PAP rekao da ga je grupa "dobro organizovanih aktivista" napala ga je verbalno, a zatim pokušala i fizički, ali da je njegova pratnja sprečila ozbiljniji incident. "Grupa ljudi uzvikivala je antipoljske i antiukrajinske slogane. Pokušali
