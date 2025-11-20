Objavljen snimak: KAB sleće na ruševine Mirnograda; Dip stejt: Rusi napreduju u Zaporoškoj i Harkovskoj oblasti

Rat u Ukrajini – 1366. dan. Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila dve ruske rafinerije nafte – Rjazanj i Iljski. Predsednik Sjedinjenih Država odobrio je plan od 28 tačaka za mir između Rusije i Ukrajine, prenosi En-Bi-Si. Kremlj je saopštio da bi svaki mirovni plan morao da eliminiše osnovne uzroke sukoba u Ukrajini.

Orban upozorava EU: Ne koristite rusku zamrznutu imovinu Zaplena zamrznute ruske imovine od strane Evropske unije mogla bi dovesti do sudskih sporova i kolapsa evra, upozorio je mađarski premijer Viktor Orban. "Zgodno rešenje, ali posledice su nepredvidive. Dugotrajni sudski postupci, brojne tužbe i kolaps evra. To nas čeka ako izaberemo ovaj put", napisao je premijer na svojoj Fejsbuk stranici. Orban je dodao da je alternativni način da Evropa podrži Ukrajinu