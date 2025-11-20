Objavljen snimak: KAB sleće na ruševine Mirnograda; Dip stejt: Rusi napreduju u Zaporoškoj i Harkovskoj oblasti

RTS pre 1 sat
Rat u Ukrajini – 1366. dan.

Rat u Ukrajini – 1366. dan. Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila dve ruske rafinerije nafte – Rjazanj i Iljski. Predsednik Sjedinjenih Država odobrio je plan od 28 tačaka za mir između Rusije i Ukrajine, prenosi En-Bi-Si. Kremlj je saopštio da bi svaki mirovni plan morao da eliminiše osnovne uzroke sukoba u Ukrajini.

Orban upozorava EU: Ne koristite rusku zamrznutu imovinu Zaplena zamrznute ruske imovine od strane Evropske unije mogla bi dovesti do sudskih sporova i kolapsa evra, upozorio je mađarski premijer Viktor Orban. "Zgodno rešenje, ali posledice su nepredvidive. Dugotrajni sudski postupci, brojne tužbe i kolaps evra. To nas čeka ako izaberemo ovaj put", napisao je premijer na svojoj Fejsbuk stranici. Orban je dodao da je alternativni način da Evropa podrži Ukrajinu
UKRAJINSKA KRIZA: Od početka rata 2022. ubijeno 668 ukrajinske dece, više od 2.000 povređeno; Sijarto: Mađarska traži obustavu…

Trampov plan od 28 tačaka: Da li se očigledno favorizuju ruski interesi? Ima li Ukrajina manevarski prostor?

Trampov plan od 28 tačaka: Da li se očigledno favorizuju ruski interesi? Ima li Ukrajina manevarski prostor?

EU protiv potencijalnog američkog plana za Ukrajinu

Novi plan za mir u Ukrajini?

Politička elita u Briselu živi u iluziji da Ukrajina može da pobedi

Ukrajinci objavili jezivi snimak: Pogledajte kako KAB sleće na ruševine Mirnograda (video)

Iran odbija pristup bombardovanim nuklearnim objektima bez sporazuma sa IAEA

Zelenski dobio od SAD nacrt plana za okončanje rata s Rusijom

Od kralja Mide do Donalda Trampa: Opasna opsesija zlatom

Kalas: Što smo bliži proširenju EU na Zapadni Balkan, moramo više da se držimo zajedno

Pokušaj atentata pivom: Ruska služba bezbednosti tvrdi da je sprečila ubistvo visokog ruskog oficira

