Dodik: Dejtonski sporazum je srušen s ciljem unitarizacije BiH

RTV pre 48 minuta  |  Tanjug
BANJALUKA - Predsednik SNSD-a Milorad Dodik ocenio je da je Dejtonski mirovni sporazum, dogovoren pre tačno 30 godina, srušen i da ne postoji jer su neki hteli da od njega uzimaju šta hoće, ali ne i ono što im ne odgovara.

"Za bilo kakve intervencije u Dejtonskom sporazumu bilo je neophodno da se postigne sporazum svih strana. Tamo je definisano da su strane Republike Srpska i FBiH, ali su oni dali visokom predstavniku bonska ovlašćenja da on to sprovodi", rekao je Dodik u dokumentarnom filmu RTS-a "Slovo i duh Dejtona - 30 godina Dejtonskog sporazuma", prenosi agencija Srna. Dodik je ukazao da bošnjačka strana potencira nezadovoljstvo Dejtonskim sporazumom i da im u suštini smeta
