Uhapšen tinejdžer osumnjičen da je "audijem" usmrtio pešaka u Nišu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
NIŠ - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, zadržali su V. S. (18) iz ovog grada, zbog sumnje da je 19. novembra na pešačkom prelazu upravljajući "audijem" usmrtio 70-godišnjeg pešaka.

On je osumnjičen za krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu. Sumnja se da je on juče popodne, u Somborskom bulevaru u Nišu, upravljajući "audijem", na pešačkom prelazu udario 70-godišnjeg muškarca, a potom se udaljio. Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.
