Profesor Popadić o „Ćacilendu“: „Kriminalni milje služi kao zaštitni prsten oko Predsedništva i Narodne skupštine“…

Profesor psihologije na beogradskom Filozofskom fakultetu Dragan Popadić rekao je da vlast ne brinu mnogo ekonomski troškovi šatorskog naselja ispred Doma Narodne skupštine, takozvanog „Ćacilenda“, ma koliki da su, jer cenu „ionako plaćaju građani Srbije“. „Održavanje ovog paramilitarnog kampa ima svoju popriličnu ekonomsku cenu – izgradnja i održavanje same naseobine i njene infrastrukture, plaćanje dnevnica žiteljima, plaćanje policije koja kamp obezbeđuje,
