Zvezda potvrdila, protiv Budućnosti u drugom terminu

Sportske.net pre 4 sati  |  Sportske.net
Zvezda potvrdila, protiv Budućnosti u drugom terminu

Preneli smo tokom popodneva, danas su izvučeni parovi osmine finala Kupa Srbije, a branilac trofeja, ekipa Crvene zvezde će u ovoj fazi takmičenja gostovati u Dobanovcima protiv ekipe Budućnosti.

Planirani termin odigravanja utakmica osmine finala Kupa Srbije je 2. ili 3. decembar, ali Budućnost i Zvezda neće igrati u tom terminu, što su iz Zvezde i potvrdili u svojoj objavi na klupskom sajtu. ''Crveno-beli će meč protiv Budućnosti odigrati u drugom terminu, koji će biti naknadno poznat'', saopšetno je na Zvezdinom sajtu. Razlog je to što Crvena zvezda za 3. decembar ima već zakazan prvenstveni meč sa Čukaričkim, koji je ranije bio odložen zbog Zvezdinih
