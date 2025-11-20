Zvezda protiv Budućnosti u drugom terminu: Crveno-beli potvrdili - ovo je razlog!

Kurir pre 1 sat
Zvezda protiv Budućnosti u drugom terminu: Crveno-beli potvrdili - ovo je razlog!
Crvena zvezda će se sastati sa ekipom Budućnosti iz Dobanovaca u okviru 1/8 finala Kupa Srbije odlučeno je žrebom u prostorijama Sportskog centra FSS u Staroj Pazovi, a utakmica će biti odigrana na gostujućem terenu. ‍Utakmice osmine finala Kupa Srbije su planirane za 3. decembar, a crveno-beli će meč protiv Budućnosti odigrati u drugom terminu, koji će biti naknadno poznat. Razlog je taj što Crvena zvezda za 3. decembar ima već zakazan zaostali prvenstveni meč sa
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Zvezda potvrdila, protiv Budućnosti u drugom terminu

Zvezda potvrdila, protiv Budućnosti u drugom terminu

Sportske.net pre 2 sata
Legendarni napadač Zvezde veruje u pobedu nad Rumunima: "Imamo i kvalitet i iskustvo"

Legendarni napadač Zvezde veruje u pobedu nad Rumunima: "Imamo i kvalitet i iskustvo"

Mondo pre 4 sati
Crvena zvezda opet ide na trećeligaša: Određeni parovi osmine finala Kupa Srbije

Crvena zvezda opet ide na trećeligaša: Određeni parovi osmine finala Kupa Srbije

Mondo pre 5 sati
Crvena zvezda gostuje Budućnosti u Dobanovcima, Vojvodina protiv Vršca u osmini finala Kupa Srbije

Crvena zvezda gostuje Budućnosti u Dobanovcima, Vojvodina protiv Vršca u osmini finala Kupa Srbije

RTV pre 5 sati
Kup Srbije: Novi Pazar – Dubočica

Kup Srbije: Novi Pazar – Dubočica

Sandžak haber pre 5 sati
Fudbaleri Novog Pazara domaćini Dubočici u osmini finala Kupa Srbije

Fudbaleri Novog Pazara domaćini Dubočici u osmini finala Kupa Srbije

Sandžak haber pre 5 sati
Budućnost iz Dobanovaca čeka Crvenu zvezdu u Kupu Srbije

Budućnost iz Dobanovaca čeka Crvenu zvezdu u Kupu Srbije

Euronews pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaŽrebFSSStara Pazovafk crvena zvezdaKup srbije

Sport, najnovije vesti »

UEFA delimično usvojila Zvezdinu žalbu

UEFA delimično usvojila Zvezdinu žalbu

Danas pre 26 minuta
Neuspešni selektor Srbije: Ko je Dik Advokat, trener najmanje države koja će ikada igrati na Svetskom prvenstvu?

Neuspešni selektor Srbije: Ko je Dik Advokat, trener najmanje države koja će ikada igrati na Svetskom prvenstvu?

Danas pre 56 minuta
Rodik reagovao na Sinerovu izjavu: „To nije normalno“

Rodik reagovao na Sinerovu izjavu: „To nije normalno“

Danas pre 2 sata
Vladimir Štimac stao u zaštitu napadnute novinarske ekipe N1 televizije

Vladimir Štimac stao u zaštitu napadnute novinarske ekipe N1 televizije

Danas pre 1 sat
Pedro Martinez o Crvenoj zvezdi: Veoma su fizički nadaren tim, jedan od najboljih u Evroligi ove sezone

Pedro Martinez o Crvenoj zvezdi: Veoma su fizički nadaren tim, jedan od najboljih u Evroligi ove sezone

Danas pre 2 sata