Stiv Ker zagrmeo zbog broja utakmica u NBA: "Uvek ću se zalagati..."

Trener košarkaša Golden Stejta Stiv Ker kritikovao je veliki broj utakmica u NBA ligi i dodao da je "veoma zabrinut" zbog gustog rasporeda, koji dovodi do povreda igrača.

Američki mediji podsećaju da su zbog povreda van terena Janis Adetokumbo, Viktor Vembanjama, Stefon Kasl, Entoni Dejvis, Taj Džerom, Dilan Harper, Dža Morant i Džru Holidej. - Uvek ću se zalagati za manji broj utakmica. Igračima bi puno značilo smanjenje broja mečeva sa 82 na 72 u regularnom delu sezone u NBA ligi. Nije samo gust raspored glavni krivac za česte povrede igrača. U košarci se nikada nije više trčalo. A pošto se utakmice igraju svakog drugog dana, onda