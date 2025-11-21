Danas tri decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, u RS praznik, u FBiH običan radni dan

Beta pre 28 minuta

Danas se navršavaju tri decenije od postizanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan četvorogodišnju rat u Bosni i Hercegovini.Dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Republici Srpskoj se proslavlja kako državni praznik i neradni je da, dok je u Federaciji BiH običan radni dan.

S obzirom da na nivou BiH nikada nije donet zakon o državnim praznicima, svaki od dva entiteta u BiH obeležava svoje praznike.

Svojevremeno su predstavnici RS predlagali da se 21. novembar, kao dan kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, proslavlja kao Dan državnosti BiH, ali su to odbili hrvatski i bošnjački politički predstavnici.

Dejtonski mirovni sporazum su 21. novembra 1995. u Vojnoj bazi Rajt-Peterson kod američkog gradića Dejtona, u Ohaju, posle tronedeljnih pregovora parafirali tadašnji predsednici BiH Alija Izetbegović, Hrvatske Franjo Tuđman i Srbije Slobodan Milošević.

Sva trojica potpisnika sporazuma, kao i bivši međunarodni izaslanik za Balkan i tvorac Dejtonskog sporazuma, američki diplomata Ričard Holbruk (Richard Holbrook) su umrli, original dokumenta je izgubljen, a trideset godina kasnije političari u BiH i dalje raspravljaju o njegovoj reviziji.

Decenijama su političari iz RS bili najgorljiviji zagovornici poštovanja Dejtonskog sporazuma, sve dok ranije ove godine bivši predsednik RS i lider vladajuće partije u tom entitetu BIH Milorad Dodik nije izneo tezu da Dejtonski sporazum "nije položio ispit, da je davno propao i da je raznim intervencijama potpuno devastiran".

On je Dejtonski sporazuma nazvao "podvalom Srbima" koji su razumeli da je to međunarodni ugovor sa konstatnim odredbama koje se ne mogu menjati bez volje svih ugovornih strana, od kojih je jedna RS.

Dodao je da je stav vlasti RS povratak "izvornom Dejtonu" ili "slovu, a ne duhu Dejtona".

Sporazumom koji je postignut uz posredovanje SAD, BiH je podeljena na dva entiteta - Federaciju BiH i Republiku Srpsku.

Sporazum, parafiran u Dejtonu, u prisustvu tadašnjeg državnog sekretara SAD Vorena Kristofera (Warren Christopher), Milošević, Tuđman i Izetbegović zvanično su potpisali tri sedmice kasnije, 14. decembra 1995. u Jelisejskoj palati u Parizu.

Potpisnici su se obavezali da medjusobne odnose regulišu prema Povelji UN, Završnom aktu iz Helsinkija i drugim dokumentima OEBS-a, uz međusobno poštovanje suvereniteta i rešavanje sporova isključivo na miroljubiv način.

Skupština SR Jugoslavije je 13. novembra 2002. ratifikovala Dejtonski sporazum, čime je SRJ jasno poručila susedima da nema teritorijalnih pretenzija prema BIH i da se u potpunosti pridržava odredbi iz Dejtona.

Povodom 30. godišnjice postizanja mirovnog sporazuma za BiH, u Dejtonu je od 23. do 26. maja zasedala Parlamentarna skupština NATO i organizovan je niz manifestacija, uključujući izložbe i koncerte, kao i tematske panele.

(Beta, 21.11.2025)