Đurić se zalaže za tužbe za klevetničke izmišljotine oko učestvovanja Vučića u napadima u Sarajevu

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić rekao je da je "sklon" da predloži podnošenje tužbe uz traženje visoke odštete zbog najnovijih "klevetničkih izmišljotina" vezanih za navodno učestvovanje Aleksandra Vučića u navodnim napadima u Sarajevu pre tri decenije.

"S obzirom na obim najnovijih klevetničkih izmišljotina koje lažno povezuju predsednika Aleksandra Vučića sa navodnim napadima u Sarajevu pre tri decenije, tvrdnje koje su potpuno lažne i jasno namenjene da podriju regionalne odnose i položaj Srbije sklon sam da preporučim da mi tužimo za astronomske sume sve one koji izmišljaju i puštaju u cirkulaciju ove sramne priče", napisao je Đurić danas na mreži Iks.

On je dodao bi sva sredstva dobijena takvim postupcima bila donirana za humanitarne svrhe i humanitarnim organizacijama koje promovišu regionalnu saradnju, navodeći da "svi oni koji trguju sa lažima treba da budu spremni da plate".

Đurić je juče preko mreže Iks osudio "senzacionalističke tvrdnje" da je predsednik Srbije Aleksandar Vučića tokom rata u BIH 1990-ih godina "učestvovao ili organizovao aktivnosti takozvanog 'ljudskog safarija' tokom opsade Sarajeva", a kasnije je saopštenje osuđujući te lažne tvrdnje izdalo i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je "najsnažnije osudilo" i sa "zabrinutošću konstatovalo širenje senzacionalističkih i neosnovanih tvrdnji u pojedinim stranim medijima" vezanih za navodnu ulogu predsednika Vučića tokom rata u BiH 1990-ih.

Ministarstvo je ocenilo da je to "još jedan primer koordinisanog širenja dezinformacija čiji je cilj narušavanje ugleda Republike Srbije i njenih čelnih institucija".

"Posebno zabrinjava činjenica da se teme iz najtežeg perioda savremene istorije Balkana ponovo koriste kao sredstvo političke manipulacije, čime se svesno potpiruju tenzije i podstiče destabilizacija našeg regiona. Zlonamerno konstruisanje senzacionalističkih narativa, uključujući i potpuno neosnovane tvrdnje o navodnim 'ljudskim safarijima', predstavlja ozbiljno narušavanje dostojanstva žrtava i grubo potire napore odgovornih aktera u regionu da se izgradi trajno poverenje, međusobno uvažavanje i atmosfera konstruktivne saradnje", navelo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u saopštenju.

Ministarstvo je ocenilo da se ovakvim koordinisanim medijskim kampanjama u pojedinim državama tendenciozno stvara iskrivljena i neprijateljska slika o Srbiji sa jasnom namerom da se oslabi njen međunarodni ugled, umanji kredibilitet državnih institucija i kompromituje odgovorno državno rukovodstvo.

Ministarstvo je dodalo da Srbija ostaje dosledno posvećena politici mira, stabilnossi i konstruktivne saradnje u regionu i širem međunarodnom okruženju i u tom duhu je apelovalo na medije, političke aktere i sve učesnike u javnom prostoru da se uzdrže od senzacionalističkih narativa i da u prenošnju informacija, naročito o osetljivim istorijskim temama pokažu najviši stepen profesionalne odgovornosti i poštovanje prema činjenicama.

Odgovornost prema istini i prema žrtvama sukoba mora biti iznad svakog političkog ili medijskog interesa, jer samo takvim pristupom se čuva dostojanstvo žrtava i poverenje u regionalnu i međunarodnu saradnju, navelo je Ministarstvo.

U nizu domaćih i inostranih medija je ove nedelje objavljeno da je hrvatski istraživački novinar Domagoj Margetić objavio da je Vučića prijavio Kancelariji javnog tužioca u Milanu u vezi s pokretanjem istrage u Italiji o "Sarajevo safariju" - optužbi da su stranci plaćali pucanje na civile tokom opsade Sarajeva.

Tužilaštvo u Milanu je, objavljeno je 12. novembra, otvorilo istragu o tvrdnjama da su tokom rata u Bosni i Hercegovini (BiH) državljani Italije učestvovali u "lovu na ljude", plaćajući da s položaja vojske bosanskih Srba iznad Sarajeva iz snajpera ubijaju žitelje tog grada pod opsadom. Kako je tada prenela italijanska novinska agencija Ansa, o tim "vikend snajperistima" u ratnom Sarajevu pisalo se pre 30 godina, a od tada su prikupljeni iskazi i dokumentarci, pa je novinar Ecio Gaveceni (Ezio Gavazzeni) odlučio da objedini taj materijal i podnese prijavu Tužilaštvu.

(Beta, 21.11.2025)