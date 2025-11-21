"Neće biti palestinske države": Netanjahu: Veoma je jednostavno

Netanjahu je rekao da se mogućnosti za normalizaciju odnosa mogu razviti kada rat jenjava Istakao je da su pravila za normalizaciju odnosa ključna i moraju biti prihvatljiva za obe strane Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovio je večeras da neće biti palestinske države, čak ni po cenu normalizacije odnosa Izraela sa Saudijskom Arabijom, jer bi, kako je naveo, takva država predstavljala "egzistencijalnu pretnju Izraelu". - Neće biti palestinske države. Veoma