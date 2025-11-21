Generalni direktor Beogradskih elektrana: Spremni smo na svaku situaciju, imamo dovoljno mazuta

Danas pre 4 sati  |  RTS
Generalni direktor Beogradskih elektrana: Spremni smo na svaku situaciju, imamo dovoljno mazuta

Generalni direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić kaže za RTS da sistem funkcioniše bez ikakvih problema.

Navodi da su Beogradske elektrane spremne za svaki scenario, ali da ne očekuje da će morati da pređu na mazut. Vukić ističe da ako do toga ipak dođe, mazuta ima dovoljno i da sistem može da pređe na to gorivo za tri do četiri dana. Beogradske elektrane snabdevaju toplotnom energijom oko 360.000 stanova. Uprkos teškoj energetskoj situaciji i činjenici da Srbija još čeka potpisivanje novog gasnog aranžmana sa kompanijom Gasprom, toplane za sada rade nesmetano. U
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Spremni smo za svaki scenario": Vukić: Beogradske elektrane funkcionišu bez ikakvih problema

"Spremni smo za svaki scenario": Vukić: Beogradske elektrane funkcionišu bez ikakvih problema

Blic pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSGaspromBeogradske elektrane

Ekonomija, najnovije vesti »

"Spremni smo za svaki scenario": Vukić: Beogradske elektrane funkcionišu bez ikakvih problema

"Spremni smo za svaki scenario": Vukić: Beogradske elektrane funkcionišu bez ikakvih problema

Blic pre 25 minuta
Cene nafte pale dok ističe rok za početak sankcije Rosnjeftu i Lukoilu

Cene nafte pale dok ističe rok za početak sankcije Rosnjeftu i Lukoilu

Blic pre 15 minuta
Briga za potrošače ili sticanje političkih poena: Šta stoji između sukoba Deleza i države?

Briga za potrošače ili sticanje političkih poena: Šta stoji između sukoba Deleza i države?

Danas pre 4 sati
Umro poznati grčki biznismen: Odlazak čoveka koji je stajao iza najveće imperije u maloprodaji i farmaciji

Umro poznati grčki biznismen: Odlazak čoveka koji je stajao iza najveće imperije u maloprodaji i farmaciji

Blic pre 3 sata
Generalni direktor Beogradskih elektrana: Spremni smo na svaku situaciju, imamo dovoljno mazuta

Generalni direktor Beogradskih elektrana: Spremni smo na svaku situaciju, imamo dovoljno mazuta

Danas pre 4 sati