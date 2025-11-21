Generalni direktor Beogradskih elektrana: Spremni smo na svaku situaciju, imamo dovoljno mazuta

Generalni direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić kaže za RTS da sistem funkcioniše bez ikakvih problema.

Navodi da su Beogradske elektrane spremne za svaki scenario, ali da ne očekuje da će morati da pređu na mazut. Vukić ističe da ako do toga ipak dođe, mazuta ima dovoljno i da sistem može da pređe na to gorivo za tri do četiri dana. Beogradske elektrane snabdevaju toplotnom energijom oko 360.000 stanova. Uprkos teškoj energetskoj situaciji i činjenici da Srbija još čeka potpisivanje novog gasnog aranžmana sa kompanijom Gasprom, toplane za sada rade nesmetano. U