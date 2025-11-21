Dete partizana u Crvenoj zvezdi: Dragan Bojat stigao na Marakanu, ali ide na pozajmicu

Dnevnik pre 34 minuta
Dete partizana u Crvenoj zvezdi: Dragan Bojat stigao na Marakanu, ali ide na pozajmicu

Srpski fudbaler Dragan Bojat novi je igrač Crvene zvezde, saopštio je klub iz Beograda.

Bojat (22) je sa Zvezdom potpisao ugovor na dve i po godine, a u klub dolazi kao slobodan igrač nakon raskida ugovora sa Novim Pazarom. – Zahvalan sam Crvenoj zvezdi na prilici koju mi je dala. Time je još jednom pokazala da je ne samo sportska sila, već i prava institucija ove zemlje, čuvar tradicije i vrednosti koje nas određuju – rekao je Bojat, a prenosi sajt kluba. Zvezda je saopštila da će Bojat u narednom periodu biti prosleđen na pozajmicu u klub koji će mu
