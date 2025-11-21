uživo RAT U UKRAJINI Kalas: EU podržava svaki plan za Ukrajinu koji donosi trajni i pravedan mir

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je američkom sekretaru za vojsku Danu Driskolu da je spreman da sarađuje sa administracijom američkom predsednika Donalda Trampa na njenom novom planu za mir u Ukrajini.

Zelenski je u objavi na Telegramu naveo da će ukrajinski i američki timovi raditi na mirovnom planu od 28 tačaka za okončanje rata. Plan predviđa velike ustupke Ukrajine, uključujući predaju teritorija koje trenutno kontroliše Rusiji. Kako prenose američki mediji, Zelenski je pristao na pregovore, a njegov kabinet je naveo da očekuje razgovor sa predsednikom Trampom u narednim danima. Ključni događaji: Zelenski rekao da je spreman da pregovara o Trampovom planu za