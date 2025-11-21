„Očekujemo pobedu za jedini pravi srpski klub“: Navijači Zvezde u Valensiji jednoglasni – može da se pobedi!

Hot sport pre 17 minuta
„Očekujemo pobedu za jedini pravi srpski klub“: Navijači Zvezde u Valensiji jednoglasni – može da se pobedi!

Prate svoj klub od zapda Evrope do Bliskog istoka! U petak od 21 čas Crvena zvezda gostuje Valensiji u okviru 12. kola Evrolige, a očekivanja navijača crveno-belih su vrlo jasna – borba, karakter i hladna glava u meču koji može da definitivno lansira Zvezdu na još veće visine.

Crveno-belima na jugu Španije neće izostati podrška vernih navijača, a raspoloženje u Valensiji, kako da bude drugačije kada je sunčano u oktobru, je na zadovoljavajućem nivou. Објава коју дели HOTSPORT – SPORTSKE VESTI (@hotsport.rs) Definitivno je mali broj navijača trezno, ali velika većina su otpimisit, pa najavljuju sjajan rezultat i novu pobedu na ovom nezgodnom gostovanju.
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Partizan još nije igrao meč protiv Fenera, a već zna da ga na sledećem čeka pravi pakao

Partizan još nije igrao meč protiv Fenera, a već zna da ga na sledećem čeka pravi pakao

Telegraf pre 7 minuta
Pao potpis na Marakani, bivši fudbaler Zvezde objavio fotku sa Zvezdanom Terzićem: "Ceo život, kao braća"

Pao potpis na Marakani, bivši fudbaler Zvezde objavio fotku sa Zvezdanom Terzićem: "Ceo život, kao braća"

Telegraf pre 1 sat
Fudbal Prva liga: Vranjanci protiv Loznice bez publike

Fudbal Prva liga: Vranjanci protiv Loznice bez publike

Jug press pre 2 sata
Najava sportskih dešavanja za vikend

Najava sportskih dešavanja za vikend

Subotica.com pre 2 sata
Zvezdu čeka neočekivano ludilo! Gostuju Valensiji, a onda... Poruka kojoj se nisu nadali!

Zvezdu čeka neočekivano ludilo! Gostuju Valensiji, a onda... Poruka kojoj se nisu nadali!

Kurir pre 2 sata
(Uživo) Vojvodina gostuje u Surdulici: Protiv Radnika za nova tri boda

(Uživo) Vojvodina gostuje u Surdulici: Protiv Radnika za nova tri boda

Dnevnik pre 2 sata
"Ludilo" u Beču zbog zvezde: Novajlija u ABA ligi rasprodao dvoranu za meč sa beogradskim crveno-belima

"Ludilo" u Beču zbog zvezde: Novajlija u ABA ligi rasprodao dvoranu za meč sa beogradskim crveno-belima

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaBliski IstokValensijaEvroligaŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Najveća zvezda tobdžija dobija novi ugovor: Arsenal spremio božićni poklon za navijače

Najveća zvezda tobdžija dobija novi ugovor: Arsenal spremio božićni poklon za navijače

Kurir pre 22 minuta
Turci glupošću umalo nisu nakalemili srpskom treneru robiju: Terao svog igrača na samoubistvo zbog bacanja, tvrdili tamošnji…

Turci glupošću umalo nisu nakalemili srpskom treneru robiju: Terao svog igrača na samoubistvo zbog bacanja, tvrdili tamošnji mediji!

Hot sport pre 42 minuta
„Očekujemo pobedu za jedini pravi srpski klub“: Navijači Zvezde u Valensiji jednoglasni – može da se pobedi!

„Očekujemo pobedu za jedini pravi srpski klub“: Navijači Zvezde u Valensiji jednoglasni – može da se pobedi!

Hot sport pre 17 minuta
Koković pred Partizan: Zdravstvena situacija nije sjajna

Koković pred Partizan: Zdravstvena situacija nije sjajna

Sportski žurnal pre 22 minuta
Završena rekonstrukcija Hale kraj Morave: Nov parket, table, obruči i sistem rasvete, renovirane tribine…

Završena rekonstrukcija Hale kraj Morave: Nov parket, table, obruči i sistem rasvete, renovirane tribine…

Morava info pre 22 minuta