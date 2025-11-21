„Očekujemo pobedu za jedini pravi srpski klub“: Navijači Zvezde u Valensiji jednoglasni – može da se pobedi!

Prate svoj klub od zapda Evrope do Bliskog istoka! U petak od 21 čas Crvena zvezda gostuje Valensiji u okviru 12. kola Evrolige, a očekivanja navijača crveno-belih su vrlo jasna – borba, karakter i hladna glava u meču koji može da definitivno lansira Zvezdu na još veće visine.

Crveno-belima na jugu Španije neće izostati podrška vernih navijača, a raspoloženje u Valensiji, kako da bude drugačije kada je sunčano u oktobru, je na zadovoljavajućem nivou. Објава коју дели HOTSPORT – SPORTSKE VESTI (@hotsport.rs) Definitivno je mali broj navijača trezno, ali velika većina su otpimisit, pa najavljuju sjajan rezultat i novu pobedu na ovom nezgodnom gostovanju.