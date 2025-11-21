Danas je Aranđelovdan: Srbi proslavljaju jednu od najvećih krsnih slava

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Sabor Svetog Arhangela Mihaila – Aranđelovdan.

U crkvenom kalendaru upisan je crvenim slovom i uvek pada 21. novembra. Sveti Arhangel Mihailo simbol je borbe protiv zla, komandant je Vojske nebeske i na onom svetu prima duše pokojnika mereći I’m dobra I loša dela. Na svetim ikonama i freskama uvek je predstavljen sa mačem ili kopljem, u vojničkoj odori i sa zlim duhom okovanim pod njegovim nogama. Prema Svetom pismu, smatra se da postoji devet angelakih činova, a da je Arhangel Mihailo njihov arhistratig –