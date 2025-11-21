Crveno-beli na teškom gostovanju: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Zvezda - Valensija

Kurir pre 24 minuta
Crveno-beli na teškom gostovanju: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Zvezda - Valensija
Valensija i Crvena zvezda odmeriće snage u 12. kolu Evrolige (petak, 21.00), a crveno-beli pokušaće da stignu do devete pobede u ovom takmičenju i to posle velikog trijumfa protiv Monaka. Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 2. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
