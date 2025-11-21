Seoska škola u katićima ove jeseni proslavlja 133. Rođendan: Odoleva zubu vremena, ali pitanje je do kad - nekada imala preko 600 đaka, a danas samo 50 (foto)

Ivanjica – Nekada izvor života i puna đaka Osnovna škola „Mićo Matović“ u ivanjičkom selu Katići i danas odoleva zubu vremena i migracionom pritisku.

Broj đaka se jeste smanjio, ali ova ustanova je i dalje svetionik znanja, a ovog novembra proslavila je svoj 133. rođendan. - Meštani su tada imali inicijativu da se škola napravi baš ovde jer je bilo mnogo đaka. Škola se iz godine u godinu širila. Počeli smo sa nekih 70 učenika, pa smo imali i do 600 učenika u školi. Nažalost, danas je taj broj u padu i sada imamo ukupno 50 učenika u školi. Prednost rada u seoskim školama jeste što se radi sa manjim brojem
