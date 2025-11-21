Advokat o odluci Apelacionog suda u Beogradu: Presuda Kecmanovićima ukinuta iz proceduralnih razloga

N1 Info pre 2 sata  |  Beta Insajder
Advokat o odluci Apelacionog suda u Beogradu: Presuda Kecmanovićima ukinuta iz proceduralnih razloga

Jedan od advokata porodica dece ubijene u beogradskoj školi "Vladislav Ribnikara" Stefan Ćorda je kazao danas da je presuda roditeljima dečaka koji je to uradio ukinuta "zbog proceduralnih razloga".

On je za Insajder, komentarišući odluku Apelacionog suda koji je ukinuo prvostepenu presudu protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, da se dogodilo ono čega se pribojavao zbog toga što to znači da će se svi ponovo videti u sudnici. Kazao je i da će se, nažalost, roditelji ponovo gledati sa dečakom koji je počinio ubistva i okrivljenim, piše na sajtu te televizije. "Presuda je prosto ukinuta zbog proceduralnih razloga. Dakle, zbog toga da procedura očigledno nije
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Dobričanin: Ne iznenađuje presuda apelacije u slučaju "Ribnikar" da se ponovi suđenje

Dobričanin: Ne iznenađuje presuda apelacije u slučaju "Ribnikar" da se ponovi suđenje

Euronews pre 50 minuta
Ponovo će prolaziti kroz isti pakao "Novo suđenje prouzrokovaće bol porodicama žrtava", smatra jedan od advokata nakon…

Ponovo će prolaziti kroz isti pakao "Novo suđenje prouzrokovaće bol porodicama žrtava", smatra jedan od advokata nakon ukidanja presude roditeljima dečaka ubice iz ribnikara

Dnevnik pre 59 minuta
Ukinuta presuda Kecmanovićima; Šok odluka Apelacionog suda u slučaju masakra u "Ribnikaru"

Ukinuta presuda Kecmanovićima; Šok odluka Apelacionog suda u slučaju masakra u "Ribnikaru"

B92 pre 20 minuta
Presuda Kecmanovićima ukinuta iz proceduralnih razloga: Advokat o odluci Apelacionog suda u Beogradu

Presuda Kecmanovićima ukinuta iz proceduralnih razloga: Advokat o odluci Apelacionog suda u Beogradu

Nova pre 1 sat
Ukinuta presuda Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, suđenje se ponavlja

Ukinuta presuda Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, suđenje se ponavlja

NIN pre 1 sat
"Novo suđenje prouzrokovaće bol porodicama": Advokat o ukidanju presude roditeljima dečaka ubice iz Ribnikara

"Novo suđenje prouzrokovaće bol porodicama": Advokat o ukidanju presude roditeljima dečaka ubice iz Ribnikara

Mondo pre 2 sata
Masakr u „Ribnikaru“: Apelacioni sud uvažio žalbe Kecmanovića

Masakr u „Ribnikaru“: Apelacioni sud uvažio žalbe Kecmanovića

Vreme pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Insajder

Regioni, najnovije vesti »

Posle asfaltiranja Slogine ulice voda ljudima ulazi kroz kanalizacione cevi u kuće

Posle asfaltiranja Slogine ulice voda ljudima ulazi kroz kanalizacione cevi u kuće

Jug press pre 50 minuta
Nakon asfalta i gradskog prevoza, ulica Dr Miloša Đorića dobila i drvored

Nakon asfalta i gradskog prevoza, ulica Dr Miloša Đorića dobila i drvored

Glas juga pre 1 sat
Ponovo će prolaziti kroz isti pakao "Novo suđenje prouzrokovaće bol porodicama žrtava", smatra jedan od advokata nakon…

Ponovo će prolaziti kroz isti pakao "Novo suđenje prouzrokovaće bol porodicama žrtava", smatra jedan od advokata nakon ukidanja presude roditeljima dečaka ubice iz ribnikara

Dnevnik pre 59 minuta
Dobričanin: Ne iznenađuje presuda apelacije u slučaju "Ribnikar" da se ponovi suđenje

Dobričanin: Ne iznenađuje presuda apelacije u slučaju "Ribnikar" da se ponovi suđenje

Euronews pre 50 minuta
Saobraćajna nesreća na putu Budva - Bar: Sudarili se kamion i dva automobila, saobraćaj obustavljen

Saobraćajna nesreća na putu Budva - Bar: Sudarili se kamion i dva automobila, saobraćaj obustavljen

Kurir pre 10 minuta