Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u ‘ludačku košulju’

"Jeste li čuli da će prestati da pucaju?", ova rečenica izgovorena u novembru 1995. za Sanju Stijak iz Banjaluke značila je novi početak.

Ne seća se ko ju je izgovorio, ali seća se euforije koja obuzela njeno telo. Troipogodišnji rat u Bosni tokom kojeg je poginulo više od 100.000 ljudi završen je posle tri nedelje pregovora vođenih u vazduhoplovnoj bazi Vojske SAD "Rajt Paterson" u Dejtonu, država Ohajo 21. novembra 1995. "Mi smo toliko bili srećni, sećam se kao da je danas", kaže Sanja za BBC na srpskom. Ratne godine provela je sa sestrom i njeno troje dece, dok je zet bio na ratištu. Sanja, Boška