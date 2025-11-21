Partizan bez Vanje i Parkera protiv Fenerbahčea, hladan tuš za crno-bele

Košarkaši Partizana, Vanja Marinković i Džabari Parker, ipak neće igrati protiv Fenerbahčea, potvrđeno je za Nova.rs.

Partizan dočekuje Fenerbahče u petak od 20.30 časova u 12. kolu Evrolige i ponovo neće moći da računa na Vanju i Parkera, kao što je to bio slučaj i u porazu protiv Asvela u Francuskoj (88:87) iz prošle nedelje. Vanja i dalje ima probleme sa leđima, a Džabari Parker sa primicačem. Željko je dan pred utakmicu bio optimističan po pitanju njihovog povratka na teren, ali se to ipak neće dogoditi protiv aktuelnog šampiona Evrope. Očekuje se da se ubrzo nakon Fenerbahčea