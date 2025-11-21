Zaposleni na niškom Filozofskom fakultetu pružili podršku Jeleni Kleut

Grupa zaposlenih na Filozofskom fakultetu u Nišu uputili su pismo podrške Jeleni Kleut, zabrinuti zbog odluke Senata Univerziteta u Novom Sadu kojom joj nije potvrđen izbor u zvanje redovne profesorke na njenom matičnom Filozofskom fakultetu, uprkos pozitivnim mišljenjima nadležnih tela. „Smisao i svrha akademske zajednice počivaju na autonomiji, transparentnosti i zaštiti akademskog integriteta. Zato smatramo da je postupak donošenja odluke u slučaju profesorke