Ruske snage dronovima napale Odesu; Zelenski razgovarao sa evropskim liderima o Trampovom mirovnom planu

Rat u Ukrajini – 1367. dan. Rusija je tokom noći dronovima napala Odesu, i oštetila više stambenih zgrada dok se broj povređenih civila još utvrđuje. Vašington čeka odgovor Kijeva na ponuđeni mirovni plan, dok Moskva tvrdi da nije obaveštena o nastavku pregovora. Fajnenšel tajms piše da je malo verovatno da se do sporazuma dođe do kraja meseca, kako je Vašington prvobitno zacrtao.

Sijarto pozvao EU lidere da ne ometaju američke napore za mir u Ukrajini Mađarska apeluje na evropske lidere da ne podrivaju napore američkog predsednika Donalda Trampa u rešavanju rata u Ukrajini, jer novi mirovni plan sadrži ključne elemente za buduću bezbednost Evrope, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto. Sijarto je, prenosi MTI, ocenio da američki predlog donosi "nadu u mir" i "jasno pokazuje" da predsednik Tramp "nastavlja da