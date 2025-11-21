Tri decenije od postizanja mirovnog sporazuma za BiH u Dejtonu

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Tri decenije od postizanja mirovnog sporazuma za BiH u Dejtonu

BEOGRAD - Pre 30 godina, 21. novembra 1995, u Dejtonu je postignut sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini.

Sporazum zvaničnog naziva Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, posle parafiranja u Dejtonu, 21. novembra, konačno je potpisan 14. decembra 1995. godine u Jelisejskoj palati u Parizu. Sporazum se uobičajeno naziva Dejtonski sporazum, po gradu Dejton, okrug Montgomeri u Ohaju, gde su u vazduhoplovnoj vojnoj bazi Rajt Peterson vođeni tronedeljni pregovori koji su završeni 21. novembra 1995, čime je najzad okončan troipogodišnjeg rat u Bosni i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u 'ludačku košulju'

Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u 'ludačku košulju'

BBC News pre 4 minuta
Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u 'ludačku košulju'

Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u 'ludačku košulju'

Radio 021 pre 2 sata
Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u ‘ludačku košulju’

Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u ‘ludačku košulju’

Danas pre 2 sata
Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u 'ludačku košulju'

Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u 'ludačku košulju'

NIN pre 2 sata
Danas tri decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, u RS praznik, u FBiH običan radni dan

Danas tri decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, u RS praznik, u FBiH običan radni dan

Novi magazin pre 3 sata
Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u ‘ludačku košulju’

Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u ‘ludačku košulju’

Južne vesti pre 2 sata
Dejtonski mirovni sporazum - 30 godina kasnije: Sporazumom je okončan rat u BiH, a da li mu preti revizija?

Dejtonski mirovni sporazum - 30 godina kasnije: Sporazumom je okončan rat u BiH, a da li mu preti revizija?

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaPariz

Politika, najnovije vesti »

Skupština Srbije: Srbija je puno uradila po pitanju učešća žena u političkom životu

Skupština Srbije: Srbija je puno uradila po pitanju učešća žena u političkom životu

RTV pre 18 minuta
Đurić se zalaže za tužbe za klevetničke izmišljotine oko učestvovanja Vučića u napadima u Sarajevu

Đurić se zalaže za tužbe za klevetničke izmišljotine oko učestvovanja Vučića u napadima u Sarajevu

Beta pre 4 minuta
Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u 'ludačku košulju'

Dejtonski sporazum okončao rat u Bosni, pa prerastao u 'ludačku košulju'

BBC News pre 4 minuta
„Marija Zdravković mi je rekla da ne vređam predsednika Vučića i prekinula sednicu“: Poslanik Bundestaga o burnom sastanku u…

„Marija Zdravković mi je rekla da ne vređam predsednika Vučića i prekinula sednicu“: Poslanik Bundestaga o burnom sastanku u Skupštini Srbije

Nova pre 8 minuta
Dva poslanika brane princa Filipa Karađorđevića od režimskih medija

Dva poslanika brane princa Filipa Karađorđevića od režimskih medija

Danas pre 19 minuta