Tri decenije od postizanja mirovnog sporazuma za BiH u Dejtonu

BEOGRAD - Pre 30 godina, 21. novembra 1995, u Dejtonu je postignut sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini.

Sporazum zvaničnog naziva Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, posle parafiranja u Dejtonu, 21. novembra, konačno je potpisan 14. decembra 1995. godine u Jelisejskoj palati u Parizu. Sporazum se uobičajeno naziva Dejtonski sporazum, po gradu Dejton, okrug Montgomeri u Ohaju, gde su u vazduhoplovnoj vojnoj bazi Rajt Peterson vođeni tronedeljni pregovori koji su završeni 21. novembra 1995, čime je najzad okončan troipogodišnjeg rat u Bosni i