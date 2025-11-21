MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1367. dan. Šef Kremlja Vladimir Putin izjavio je tokom posete komandnom punktu grupe "Zapad" da kriminalna organizacija drži vlast u Ukrajini pod izgovorom neophodnog rata s Rusijom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavljuje da će ukrajinski i američki timovi raditi na tačkama plana za okončanje rata .

Grupa snaga "Zapad" preuzela je kontrolu nad gradom Kupjanskom u Harkovskoj oblasti i napreduju ka Krasnom Limanu, obavestio je ruskog predsednika Vladimira Putina načelnik Generalštaba Oružanih snaga Valerij Gerasimov. Putin je posetio jedan od komandnih punktova grupe "Zapad" i održao sastanak sa vojnim rukovodstvom o situaciji u blizini Konstantinovke i Kupjanska. Istakao je da Rusija ima svoje ciljeve, a da je glavni postizanje ciljeva specijalne vojne